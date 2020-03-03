الصين تتسلم "هدية السيسي" من وزيرة الصحة المصرية

المصدر: متابعات - شريف مهدي

عقدت وزيرة الصحة المصرية، الدكتور هالة زايد، مؤتمراً صحافياً في الصين، اليوم الثلاثاء، للتحدث عن ثمار زيارتها إلى بكين، وتسليم هدية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورسالة تضامن مصر مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمنت الهدية شحنة مستلزمات طبية ووقائية.



والتقت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مع عدد من المسؤولين الصينيين خلال الزيارة، بينهم نائب رئيس البرلمان الصيني، والقائم بأعمال وزير الصحة، وتسلمت الوثائق الفنية المشتركة لكلٍّ من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الصينية، عن سياسات مكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى هدية تذكارية، وذلك بحسب ما نشره المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأكد مجاهد أنه فور وصول الوزيرة إلى مطار بكين، تم إخضاعها والوفد المرافق لها لكل الفحوص من خلال الحجر الصحي بالمطار، وكان في استقبالها سفير مصر لدى الصين.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر للسلطات الصينية على حفاوة الاستقبال، موضحة أن زيارتها تأتي في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التضامن مع الصين، حكومةً وشعباً، نظراً لعمق العلاقات بين البلدين الصديقين الممتدة لسنوات طوال مضت، وتوطدت وزادت خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أنه بالتزامن مع زيارتها للصين، تمت إنارة المعالم المصرية التاريخية بالعلم الصيني.



وأشارت الوزيرة إلى أنها محملة برسالة مواساة وتعازٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب الصيني في وفاة ضحايا فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساندة المصابين، وأكدت عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، منها المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والتبادل التجاري، فضلاً عن التعاون في مجال الصحة.



وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أن زيارتها للصين تهدف، أيضاً، إلى تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، منوهة بأن الصين قدمت هدايا قيمة جداً لمصر، عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عدة في الصين، وأن هذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض.



ولفتت إلى أن مصر وضعت خطة احترازية ووقائية جيدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تمت مراجعة جميع الاستعدادات من قبل الهيئات والوزارات المعنية ومنظمة الصحة العالمية.