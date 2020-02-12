انفجار خطابات مفخخة في شركتين بهولندا

المصدر: أمستردام - د ب أ

انفجرت خطابات يُشتبه في أنها مملوءة بمواد متفجرة، اليوم الأربعاء، في شركتين بهولندا.



وقالت الشرطة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الواقعتين لم تسفرا عن إصابات.



وحدث الانفجاران صباحاً في العاصمة الهولندية أمستردام، وفي مدينة كيركراده الهولندية المتاخمة للحدود الألمانية بجنوب شرق هولندا، ولم يتضح بَعْدُ ما إذا كانت هناك صلة بين الانفجارين.



وبحسب البيانات، انفجرت الخطابات في الواقعتين في وحدتي البريد بالشركتين، ولم يتضح بَعْدُ حجم الخسائر المادية الناجمة عن الانفجارين.



وخلال الأسابيع الماضية، تم العثور في شركات ومنظمات عدة بهولندا على خطابات مليئة بمواد متفجرة، لكنها لم تصل إلى حد الانفجار.



ولم يتضح بَعْدُ ما إذا كانت هناك صلة بين هذه الوقائع والانفجارين اللذين حدثا اليوم، وأشارت الشرطة إلى أنه لا توجد - حتى الآن - أي دلائل تشير إلى الجناة أو الدافع وراء هذه الجرائم.