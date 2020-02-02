السعودية تعزل 10 طلاب قادمين من الصين لمدة أسبوعين

المصدر: الرياض - واس

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن استقبال 10 طلاب سعوديين، بعد أن تم إجلاؤهم من منطقة ووهان الصينية، عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

وهبطت الطائرة صباح اليوم الأحد بمدينة الرياض، بعد التنسيق التام مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة العربية السعودية في الصين، التي قامت بإنهاء جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة مع السلطات المختصة هناك، وتقديم التسهيلات المطلوبة لنقلهم وتأمين سلامتهم.



وأوضحت الوزارة أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل لهم، تتوافر به العناية الطبية الكاملة، حيث سيتم عزلهم احتياطياً لمدة أسبوعين، حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوص المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الصحة لفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة، وذلك من خلال فحص جميع القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها في المملكة منذ 20 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري بلغ 62 عينة، وجميعها سالبة، كما تم فحص عدد 3152 مسافراً، عبر الرحلات الجوية المباشرة من الصين، وكذلك تم فحص عدد 868 مسافراً عبر الرحلات الجوية غير المباشرة، خلال الفترة نفسها.