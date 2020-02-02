ماتوا وهم نائمون.. وفاة 5 عمال مصريين أشعلوا النار للتدفئة فخنقهم الدخان

المصدر: متابعات - شريف مهدي

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل مصرع خمسة عمال في عقار تحت الإنشاء، بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أشعلوا النيران في أخشاب للتدفئة وناموا في عقار تحت الإنشاء، فتعرضوا للاختناق بسبب الدخان وتوفوا وهم نائمون.



وصرحت النيابة المصرية بدفن جثث العمال، وذكرت الصحف المصرية أن شرطة النجدة تلقت بلاغاً بالعثور على العمال الخمسة متوفين في عقار تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال مناظرة الجثث عدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة هو تعرض العمال للاختناق بسبب إشعال النار في الأخشاب من أجل التدفئة في ظل برودة الطقس الشديدة.

وقال الإعلامي محمود سعد في برنامج باب الخلق، على قناة النهار، في تعقيب على الواقعة: «إن العمال تصرفوا على قدر علمهم والمتاح لهم»، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف الواقعة بعد يومين أو ثلاثة بعد انبعاث روائح كريهة من مكان الواقعة، وتبين وفاة العمال الخمسة، واصفاً الواقعة بأنها «حزينة جداً».