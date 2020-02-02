مصر ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية

المصدر: القاهرة - د ب أ

توجهت طائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية، اليوم الأحد، لإجلاء الرعايا المصريين المقيمين فيها في إطار خطة لحماية المصريين من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، المنتشر فى المدينة الصينية التي تعد بؤرة ظهور الفيروس.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن طائرة تابعة لوزارة الطيران المدني المصري من طراز إيرباص 330 تسع لأكثر من 350 راكباً، غادرت القاهرة وعليها طاقم طبي متخصص في مواجهة العدوى الفيروسية يضم سبعة من الأطباء.



وحسب المصادر، يقوم الفريق الطبي بمرافقة المصريين على الطائرة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم طوال الرحلة التي تزيد على 11 ساعة، وإعدادهم لإجراءات الحجر الصحي فور وصولهم إلى مصر، حيث سيكون هناك فريق من الحجر الصحي بمطار القاهرة في انتظارهم لاتخاذ الإجراءات الإحترازية لمنع تسلل فيروس كورونا الجديد إلى البلاد، ووضعهم في فترة عزل صحي لمدة 14 يوماً، وهي فترة تواجد الفيروس في الناقلين له.