ترامب يتحدث عن الحرب العالمية السادسة.. ويهاجم بولتون

المصدر: واشنطن - أ ف ب

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعرب عن استعداده للإدلاء بإفادته في المحاكمة الهادفة للبت بعزل الرئيس، متهماً إياه بنكران الجميل وأكد أنه "توسل إليه" ليعطيه عملاً، ولو كان استمع إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متحدثاً عن بولتون: "رجل رفض وظيفة سفير في الأمم المتحدة منذ سنوات، ولم يُقبل بأي عمل آخر منذ ذلك الحين، رجل توسل إليّ لأعطيه عملاً لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، ومنحته العمل رغم أن كثراً قالوا لي لا تفعل ذلك".

وأضاف: "نال العمل، ثم ارتكب هفوات أخرى كثيرة، ثم طرد لأنه صراحة لو استمعت إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة، ثم يذهب ليكتب كتاباً كاذباً وشريراً، كلها معلومات متعلقة بالأمن القومي. من يفعل ذلك؟".

وأقيل بولتون، الذي ينتمي لتيار المحافظين الجدد والمعروف بمواقفه العدوانية، في سبتمبر الماضي من إدارة ترامب على خلفية خلاف مع الرئيس الجمهوري حول عدد من ملفات السياسة الخارجية الحساسة، من أفغانستان إلى كوريا الشمالية.

ومنذ مغادرته للبيت الأبيض، تحدث بولتون علناً عن خلافاته مع ترامب، ومع بدء محاكمة الأخير، أعرب بولتون عن استعداده للإدلاء بإفادته في مجلس الشيوخ وهو ما يرفضه البيت الأبيض تماماً.

ويستعد بولتون لنشر كتاب يقول فيه إن دونالد ترامب أخبره عن نيته حجز مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا إذا لم تفتح تحقيقاً بشأن المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر، ونفى ترامب ذلك متهماً بولتون بأنه كل ما يسعى إليه هو "أن يبيع كتابه".

ويواجه ترامب محاكمة للبت بعزله في مجلس الشيوخ، أطلقتها المعارضة الديموقراطية، على خلفية قضية أوكرانيا.