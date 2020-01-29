نصائح للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد

المصدر: الرياض - واس

أعلنت وزارة الصحة السعودية تكثيف جهودها التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنفوغرافيك توعوي عن كيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجد، أكدت من خلاله على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة، وهي كالتالي:

كيفية الوقاية من فيروس كورونا الجديد

المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

طهي اللحوم والبيض جيداً.

تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

وبينت الوزارة من خلال فيديو توعوي نشرته على نفس الحساب ماهية فيروس كورونا المستجد الذي ظهر مؤخراً في الصين، ويسبب عدوى الجهاز التنفسي بدرجات متفاوتة.



وأضافت أن الفيروس ينتقل من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طرق المخالطة القريبة دون حماية، موضحةً أنه لا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح للفيروس، ولكن يمكن تجنبه بأساليب الوقاية الصحيحة.

أعراض فيروس كورونا الجديد

وتضمن الفيديو التوعوي الإشارة إلى أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ومن أبرزها:

الحمى.

السعال.

ضيق التنفس.

أحيانا تتطور الأعراض إلى التهاب رئوي.

قد يتسبب الفيروس في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة.

ودعت وزارة الصحة السعودية من يشعر بالأعراض السابقة بالتوجه إلى أقرب مركز صحي، وشددت علىأن من تظهر عليه أعراض الإصابة بعدوى تنفسية ينبغي عليه البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مع تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية.