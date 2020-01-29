إصابات فيروس كورونا في الصين تتخطى حصيلة سارس

المصدر: ووهان - أ ف ب

قامت الولايات المتحدة واليابان، الأربعاء، بإجلاء المئات من رعاياهما من ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد في وسط الصين حيث تخطى عدد الإصابات بوباء سارس، قبل حوالى عشرين عاما.



وأعلنت السلطات الصحية الصينية الأربعاء تسجيل 26 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد منذ الثلاثاء، ما يرفع الحصيلة إلى 132 وفاة و5974 إصابة مثبتة في البر الصيني.



وهذا الرقم تخطى عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي طال 5327 شخصا في 2002 و2003 وأدى إلى وفاة 774 شخصا في العالم بينهم 349 في البر الصيني.



وتركزت الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين، غير أن إصابات سجلت أيضا في 15 دولة أخرى.