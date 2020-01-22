ترامب: الجنود الأميركيون أصيبوا "بالصداع" خلال قتل سليماني

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك إصابات لحقت بجنود أميركيين خلال الهجوم الأميركي الذي قُتل خلاله الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق، واصفاً هذه الإصابات بأنها "ليست خطيرة للغاية".



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن ترامب قوله، اليوم الأربعاء، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته ليومين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "سمعت أنهم أصيبوا بالصداع، يمكنني القول إنها إصابات غير خطيرة".



وقال ترامب إنه علم بأمر الإصابات بين الجنود الأميركيين في هذا الهجوم بعد أيام من الهجوم الذي شنته إيران ضد قاعدتين للقوات الأميركية في العراق رداً على مقتل سليماني في 3 يناير الجاري، والذي أشعل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وجاءت تعليقات ترامب رداً على سؤال لأحد الصحافيين في أعقاب اجتماع ثنائي في وقت سابق اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح على هامش قمة دافوس.