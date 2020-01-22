مقتل طالبة سعودية وأخريات في حالة خطرة بحادث إطلاق نار

المصدر: متابعات -الإمارات اليوم

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وتحديداً شرطة مدينة الظهران، من إلقاء القبض على شاب؛ قام باعتراض سيارة خاصة، تقلُّ طالبات بمدينة الدمام، وقام بإطلاق النار على السائق والطالبات.

ونقل موقع «سبق» الإخباري السعودي عن مصادر أمنية أن الشاب قام باعتراض إحدى السيارات الخاصة بنقل الطالبات بأحد أحياء غرب مدينة الدمام، وقام بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته على سائق المركبة (من جنسية آسيوية)، والطالبات؛ ما أدى الى إصابة الطالبات بإصابات بليغة، وكذلك سائق المركبة؛ وتم نقلهم إلى المستشفى في حينها.

وأكدت المصادر ذاتها أن إحدى الفتيات توفيت في المستشفى نتيجة الإصابة البليغة التي تعرضت لها، فيما تعاملت الجهات المعنية مع الحادث وفق الأنظمة.