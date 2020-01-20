طوارئ في مطارات العالم.. فيروس "كورونا" ينتشر في الصين

المصدر: بكين -وكالات

أكدت السلطات الصينية اليوم الاثنين أن تفشيا لفيروس كورونا الجديد امتد لمدن أخرى في البلاد من بينها العاصمة بكين وشنغهاي، بينما تم رصد حالة إصابة رابعة خارج حدود الصين.

وقال الرئيس شي جين بينغ إن احتواء تفشي المرض وإنقاذ حياة الناس يمثلان أولوية قصوى مع زيادة عدد حالات الإصابة لأكثر من ثلاثة أمثال ووفاة شخص ثالث بسبب المرض.

ومن المتوقع أن يسافر مئات الملايين من الصينيين داخل وخارج البلاد خلال عطلة الاحتفال بالعام القمري الجديد التي تبدأ هذا الأسبوع مما يضيف لتحديات احتواء انتشار الفيروس.

وشددت السلطات في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والعديد من الدول الآسيوية إجراءات فحص المسافرين القادمين من ووهان وهي مدينة بوسط الصين تم فيها اكتشاف أول حالات إصابة بالفيروس.

ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطات الصينية تأكيدها وجود 217 حالة إجمالا من فيروس كورونا في البلاد حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين من بينها 198 في مدينة ووهان.

وأضاف التقرير أن خمس حالات جديدة تأكدت في بكين و14 أخرى في إقليم قوانغدونغ. وأكد بيان آخر ظهور حالة إصابة جديدة في شنغهاي مما رفع عدد الحالات المؤكد إصابتها حول العالم إلى 222.

نقل التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس شي قوله اليوم الاثنين "يجب إعطاء حياة وصحة الناس الأولوية القصوى ويجب كبح انتشار المرض بحزم".

وأكدت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، رصد أول حالة لديها وهو صيني جاء من ووهان لتصبح رابع إصابة خارج حدود الصين بعد ظهور حالتين الأسبوع الماضي في تايلاند وحالة في اليابان. واختلط الثلاثة بأفراد من ووهان أو زاروها مؤخرا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن "مصدرا حيوانيا" يبدو هو المرجح لبداية التفشي وإن بعض "الحالات المحدودة للعدوى بين شخص وآخر" حدثت في حالات الاختلاط الوثيق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لجنة الصحة الوطنية في البلاد أكدت، اليوم الاثنين، إن الفيروس الجديد ينتقل من شخص لآخر وأصاب بعض العاملين في القطاع الطبي.

وقالت الوكالة إن خبيرا في أمراض الجهاز التنفسي ورئيس فريق التحقيق التابع للجنة الذي ينظر في أمر أسباب التفشي أكد أن حالتين انتقلت لهما العدوى في إقليم قوانغدونغ من خلال مصابين بالمرض.

ووسط حاله ترقب شديدة أعلنت السطات الصينية حاله الطوارئ خاصة بالمطارات ومحطات السكة الحديد ويقوم مراقبى الصحة بمراقبة الركاب الذين يصلون إلى مطار هونج كونج الدولي، وأظهرت التحقيقات الأولية أن المرض الغامض الذي انتشر مؤخرا مع بداية العام الجديد 2020 وهو أحد أمراض الالتهاب الرئوي الفيروسي قد يكون ورائه نوع جديد من فيروس كورونا.