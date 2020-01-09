كارلوس غصن: أثق في القضاء اللبناني.. وكلام وزيرة العدل اليابانية «سخيف»

المصدر: بيروت - رويترز

قال الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، كارلوس غصن، في تصريحات لتلفزيون «إل.بي.سي.آي» اليوم الخميس إنه يثق وسيتعاون «بشكل كامل» مع القضاء اللبناني، مضيفا إنه يشعر بارتياح أكبر معه مقارنة بالقضاء الياباني.

وأضاف غصن أن «من الطبيعي» ألا يقتنع اليابانيون بتصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر صحافي في بيروت أمس الأربعاء، حيث سعى إلى الدفاع عن نفسه في وجه اتهامات بارتكاب جرائم مالية دفعته للفرار.

وتابع غصن قائلا إن تصريح وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، الذي قالت فيه إن مزاعمه في مؤتمره الصحافي لا تدعمها أي أدلة حقيقية، «سخيف».

تأتي هذه التصريحات بعدما ذكر مصدر قضائي أن المحققين أحالوا ملف غصن إلى النائب العام القاضي، غسان عويدات، لاتخاذ قرار بعد الانتهاء من استجوابه. وصدر قرار بمنع غصن من السفر بعد ذلك.

وكان غصن قد انتقد كل ما يتعلّق بالنظام القضائي الياباني انطلاقًا من نسبة الإدانات المرتفعة وصولاً إلى الظروف التي واجهها خلال فترة احتجازه قبل المحاكمة والتي امتدت 130 يوما.

وصرحت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري ردا على انتقادات غصن ان النيابة «توجه التهم للمشتبه به فقط عندما يكون هناك ترجيح بإدانته في المحكمة بناء على أدلة كافية، وذلك لتجنب معاناة أي شخص بريء».

وأضافت "من الخطأ القول أن الشخص لا يمكن أن يحصل على حكم عادل لأن نسبة الإدانة العالية في اليابان.