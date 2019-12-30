بدرية طلبة تنافس خرائط غوغل بتطبيق صوتي جديد

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت الفنانة المصرية بدرية طُلبة، أنها ستبدأ قريباً تسجيل صوتها على تطبيق خرائط GPS، وطلبت من متابعي حسابها الشخصي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتابة الجمل التي يريدون أن يسمعونها بصوتها في تطبيق الخرائط.

وأوضحت الفنانة أن التطبيق سيكون منفصلاً عن شركة "غوغل - Google"، وستستعين فقط بحق استخدام خرائط غوغل مثل باقي التطبيقات التي تقوم على الخرائط.

في المقابل، قالت الصفحة الرسمية العربية لموقع "غوغل" على "فيس بوك"، إن خرائط Google تساعد الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح.



وتابعت: "بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

واقتبست صفحة "غوغل" إحدى الجمل الساخرة من الفنانة بدرية طلبة في بداية المنشور الذي عقبت فيه الأخبار المتداولة، قائلة: "وده حصل هاو ماتش أو كلوك؟!".

يشار إلى أن الفنانة بدرية طلبة، اشتهرت بعدد من الجمل الساخرة في الأفلام المصرية والتي استخدمها الكثيرون في الكوميكس المنتشرة على السوشيال ميديا، ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها: "لا تراجع و لا استسلام، يا تهدي يا تعدي، سمير أبو النيل، الآنسة مامي، مستر أند مسز عويس، بنات العم، تيتة رهيبة، الثلاثة يشتغلونها، الدادة دودي، زكي شان، ملاكي إسكندرية، صايع بحر، خالتي فرنسا".