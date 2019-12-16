فجر السعيد تزف خبراً ساراً عن «الهانم» سوزان مبارك

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، إن قرينة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، سوزان مبارك، خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها.

وكتبت السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «خروج الهانم سوزان مبارك من المستشفي بالسلامة».

خروج الهانم #سوزان_مبارك من المستشفى بالسلامه 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١٥ ديسمبر ٢٠١٩

واشتهرت الإعلامية فجر السعيد بأنها من الإعلاميين المقربين من أسرة الرئيس المصري السابق.

وكانت السعيد أجرت حواراً مع الرئيس السابق في مايو الماضي.

وكان نجل الرئيس السابق، علاء مبارك، غرد، الشهر الماضي، عبر حسابه على «تويتر»، رداً على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: «والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرا لسؤالك».