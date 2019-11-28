ماكرون يفتخر بتعليق «الموت الدماغي» حول «الناتو»

المصدر: باريس - د ب أ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ قبل قمة مقررة الأسبوع المقبل إنه يهنئ نفسه على التعليقات التي أدلى بها في وقت سابق هذا الشهر عندما قال إن الحلف يعاني من «الموت الدماغي».

وأشار ماكرون اليوم في المؤتمر الصحافي في باريس إلى أن الحلف في حاجة إلى «دعوة استيقاظ».

وقال ماكرون عقب محادثاته مع ستولتنبرغ: «الأسئلة التي طرحتها هي أسئلة مفتوحة لم تتم الإجابة عليها». وأشار إلى قضايا من بينها الأمن في أوروبا وعلاقات الحلف مع روسيا وقضية تركيا ومن يكون العدو المشترك.

وأضاف ماكرون إن «القمتين الأخيرتين تم تكريسهما فقط لتحديد كيفية تمكننا من تخفيف التكلفة التمويلية على الولايات المتحدة»، مشيرا إلى «انفصال صارخ» بين المناقشة وبين التحديات التي تواجه الحلف.

ومن ناحيته، أكد ستولتنبرغ أنه بالرغم من الخلافات داخل الحلف، «فإن مؤسسات الناتو قوية،وسوف نواصل التأقلم وسوف نواصل التحديث ومعا سوف نبحث سبل تقوية الدول السياسي للناتو».