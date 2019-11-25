تفاصيل "السيلفي" التي حطمت طائرتين حربيتين وقتلت 6 مارينز

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

كشف تقرير عسكري حديث أن جنود مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، الذين قتلوا في حادث اصطدام طائرتين حربيتين بالقرب من اليابان، العام الماضي، قد وقعوا في أنشطة غير احترافية خلال الرحلات الجوية، مثل: قراءة الكتب، والتقاط صور "سيلفي"، وتصفح تطبيق "واتس أب".



واصطدمت الطائرتان وهما (ناقلة جوية من طراز KC-130، ومقاتلة من طراز F / A-18 هورنت)، في 6 ديسمبر 2018، على بعد نحو 200 ميل قبالة ساحل جزيرة شيكوكو اليابانية، ما أدى إلى مقتل ستة عناصر من مشاة البحرية الأميركية.



وكشف تحقيق أولي تفاصيل جديدة عن الحادث، حيث تبين أن أياً من الطائرتين لم تتعرض لأي عطل قبل التصادم، وألقى التقرير باللوم جزئياً على "مناخ عدم الاحترافية، الذي قام به المارينز"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وموقع "يابان تايمز" عن التقرير.



ووفقاً للتقرير، قام أعضاء وحدة المارينز المتمركزة في غرب اليابان بإزالة أقنعة الأوكسجين، وأدوات التحكم في الطائرة، لأخذ صور "سيلفي"، وقراءة الكتب.



وذكر التقرير أنه تم اكتشاف مشاركة أحد الطيارين صورة شخصية له عبر تطبيق "واتس أب" أثناء الرحلة، بعدما أزال قناع الأوكسجين الخاص به، وشارك ضابط آخر صورة شخصية له أثناء قراءة كتاب بكلتا يديه، بعيداً عن أدوات التحكم في الرحلة، وشارك ضابط ثالث صورة شخصية أثناء تمشيط شاربه.



وكان سلاح مشاة البحرية الأميركية قد أعلن، وقت الحادث، أن الطائرتين الحربيتين اللتين تعرضتا للتصادم، هما طائرة لإعادة التزود بالوقود، كانت تحمل على متنها طاقماً مؤلفاً من خمسة أفراد، والطائرة الأخرى كان على متنها فردان، وقد أقلعتا من قاعدة إيواكوني الجوية لمشاة البحرية، وعقب الحادث تمكنت البحرية اليابانية من إنقاذ فردين من "المارينز"، لكن أحدهما توفي لاحقاً متأثراً بإصابته.