الرئيس السوري يزيد رواتب الموظفين والمتقاعدين

المصدر: دمشق - د ب أ

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة السورية والمتقاعدين وسط انهيار سعر صرف الليرة السورية.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئاسة السورية إن " المرسوم يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية ( حوالي 28 دولاراً) على الرواتب والأجور الشهرية للعسكرين والمدنيين.

كما يقضي المرسوم أيضاً بزيادة 16 ألف ليرة سورية (حوالي 22 دولاراً) على رواتب المتقاعدين.

وبينت الصفحات الرئاسية أن زيادة الرواتب جاءت بعد سلسلة اجتماعات بدأت منذ منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأحد الماضي.

ويتراوح متوسط الرواتب الشهرية في سورية بحدود 40 ألف ليرة ( 55 دولاراً) وكان متوسط الراتب الشهري للموظفين في سورية مع بداية الأحداث منتصف شهر عام 2011 حوالي 20 ألف ليرة ( 400 دولار ).

وتشهد سورية ومنذ مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً ملحوظا في أسعار صرف الدولار حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 725 ليرة سورية، ما تسبب بارتفاع كبير في جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.