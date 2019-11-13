بالفيديو.. صدمة في مصر بعد وفاة مسؤول أثناء عمله

المصدر: متابعات - شريف مهدي

خيّم الحزن على محافظة الشرقية المصرية، بعد وفاة رئيس حي أول الزقازيق، أسعد السيد، أثناء تأدية عمله، وذكرت المحافظة في بيان لها، أن الفقيد كان يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه في العمل ومثالاً يحتذى به في النشاط والمتابعة المستمرة لمرؤوسيه.

وبحسب بيان وفيديو نشرتهما الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأربعاء، فقد شارك المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وعدد من قيادات المحافظة، في تشييع جثمان الفقيد بمسقط رأسه في إحدى القرى التابعة لرئاسة مركز الزقازيق.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعياً له بالرحمة والمغفرة، وقال: "بإسمي واسم أعضاء المجلس التنفيذي أتقدم بخالص العزاء والمواساة في مصابكم الأليم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان".

وتضمن فيديو نشرته المحافظة عبر قناتها على يوتيوب، مشاركة جموع غفيرة من الأهالي والمسؤولين في صلاة الجنازة وتشييع جثمان المسؤول الراحل.

