بالصور.. ترامب «يغازل» هنود الولايات المتحدة انتخابيا

المصدر: هيوستن - أ ف ب

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد اجتذاب هنود الولايات المتحدة الذين تؤيد نسبة كبيرة منهم عادة الحزب الديموقراطي، وذلك خلال تجمع كبير تكريما لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المدافع الشرس عن القومية.

واعطى الرئيس الأميركي هذا التجمع طابع لقاء انتخابي، مقارنا موجة الهجرة نحو الحدود المكسيكية بالتوتر بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير.

وقال على وقع تصفيق الحشد إن «امن الحدود حيوي للولايات المتحدة. إن امن الحدود حيوي للهند، افهم ذلك جيدا».

وحيا الحاضرون أيضا وعد ترامب بمواصلة «حماية المدنيين الأبرياء من خطر الإرهاب المتطرف».

وأضاف الرئيس الأميركي «سنهتم بمواطنينا من الهنود قبل أن نهتم بالمهاجرين غير القانونيين الذين يريدون اجتياح بلادنا».

وقبل 14 شهرا من استحقاق الانتخابات الرئاسية، يسعى ترامب إلى تلميع صورته في هيوستن، إحدى المدن الأميركية المعروفة بتعدد أعراقها وحيث للحزب الديموقراطي نفوذ كبير.

وأشاد مودي الموجود في الولايات المتحدة لمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرئيس ألأميركي واصفا إياه بانه «ودي وكثير الحكمة».

وأقامت الجالية الهندية في الولايات المتحدة هذا التجمع في ملعب في هيوستن، واعتبر اكبر احتفال يقام من اجل مسؤول أجنبي في الولايات المتحدة، بعد الاحتفالات التي أقيمت للبابا.

وكان حضور ترامب غير مألوف، إذ إن انضمام الرؤساء الأميركيين إلى تجمعات تكرم قادة أجانب هو أمر نادر.

وهنود الولايات المتحدة يناهز عددهم أربعة ملايين شخص، ويناصرون عادة الحزب الديموقراطي. وصوت ثمانون في المئة منهم في 2016 لهيلاري كلينتون.