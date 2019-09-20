الإمارات عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس«أيزو»

المصدر: كيب تاون - وام

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس «أيزو» للعامين 2020/2022 بعد حصول هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» على أغلبية أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للمنظمة الدولية ضمن فعاليات الجمعية العمومية للمنظمة التي عقدت مساء الجمعة في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

وحصدت «مواصفات» التي مثلت الدولة في انتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس «أيزو» على 64 صوتاً للدول الأعضاء من بين 108 أصوات فيما حصلت الدانمارك الجهة المنافسة في الانتخابات على 44 صوتاً.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» رئيس الوفد الإمارات في الاجتماعات عبدالله المعيني أن فوز الإمارات بعضوية مجلس إدارة المنظمة يأتي للمرة الثانية بعد أن فازت الإمارات بالانتخاب كذلك في الفترة 2013/2014 لتثبت الدولة دورها الإقليمي والعالمي البارز في قطاع المواصفات والبنية التحتية للجودة استناداً إلى ما تتمتع به من سمعة دولية طيبة وما تشهده من نهضة حضارية في مختلف المجالات خصوصاً قطاع البنية التحتية للجودة.

وأشار المعيني إلى أن عضوية دولة الإمارات في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ستعزز مكانة الدولة عالمياً لدى المنظمات الدولية المعنية في مجالات التقييس ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 أن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

وأضاف أن العضوية الإماراتية ستعزز الثقة في أنظمة التقييس الإماراتية بين الدول وسترفع القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية وتزيد قدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية بصورة تنعكس إيجاباً على تحسين قدرات الاقتصاد الوطني وتسهل الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة الإمـاراتية في جميع أنحاء العالم.

وشهدت الفترة السابقة للاجتماع نشاطاً مكثفاً من وفد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» حيث تمّ عقد عدد من الاجتماعات على هامش الاجتماع لتنسيق التعاون والتكامل في نشاطات التقييس مع هيئات التقييس الإقليمية وأجهزة التقييس في الدول الشقيقة والصديقة.