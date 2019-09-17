السعودية تلغي تأشيرة المكفول في حال عدم معرفة مقره

المصدر: الرياض - د ب أ

شددت المديرية العامّة للجوازات السعودية في بيان لها إلى المواطنين السعوديين اليوم الثلاثاء، على أهمية قيام صاحب العمل بإلغاء التأشيرة في حال عدم معرفته بمقر المكفول.

وتلقت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» اليوم الثلاثاء، استفسارًا بشأن عدم معرفة صاحب العمل بمقر المكفول، بعد إصدار التأشيرة واستمرار سريان الإقامة، ومنح العامل جميع مستحقاته، ومدى المسؤولية النظامية عن ذلك.

وردَّت المديرية العامة للجوازات السعودية، بأن «صاحب العمل مسؤول مسؤولية كاملة عن أي وافد يدخل المملكة على سجلّه»، مشيرة «في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي على صاحب العمل متابعة مغادرة مكفولة وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط، وفي حال عدم معرفة مقرّ للمكفول، عليه إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ هروب».

وكانت المديرية العامة للجوازات، أوضحت الإجراءات التي يتم اتخاذها لتسجيل بلاغ هروب العاملة المنزلية، بحيث يُسلم صاحب العمل جواز سفر الهارب لإدارة الوافدين بعد 90 يومًا من تسجيل البلاغ.

وحددت الجوازات الشروط التي يتم التحقُّق منها أثناء تسجيل بلاغ التغيُّب، وتشمل أن تكون الإقامة سارية المفعول، ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط عن كل مكفول، ولا يمكن إلغاء التغيب من برنامج «أبشر»، بل بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل، وإذا تجاوز 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًّا ويُحال المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.