وفاة الملياردير ورجل الصناعة الأميركي ديفيد كوك

المصدر: واشنطن - رويترز

قال شقيق الملياردير الأميركي ديفيد كوك، القوة الدافعة لمجموعة كوك للصناعات والممول الكبير لسياسيين جمهوريين،‭‭ ‬‬إنه توفي عن 79 عاما.

وكشف تشارلز كوك رئيس مجلس إدارة كوك للصناعات عن الوفاة في بيان تناول معركة شقيقه الأصغر الطويلة مع سرطان البروستاتا، وإسهاماته الخيرية في البحث الطبي والتعليم والفنون.

وجمع كوك، وهو مناصر للأعمال الخيرية وراع لمؤسسات ثقافية وطبية، ثروته الكبيرة بحصة ضخمة في كوك للصناعات التي يديرها مع شقيقه تشارلز.

وتنحى ديفيد عن الأعمال والأنشطة السياسية في يونيو 2018 مرجعا ذلك إلى تدهور صحته.

وأنفق ديفيد وتشارلز مئات الملايين من الدولارات لدعم قضايا محافظة ومرشحين سياسيين للحزب الجمهوري وكانا من أشد المنتقدين للرئيس السابق باراك أوباما، لكنهما فشلا في مسعاهما لمنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية في 2012.

ويعتبر ديفيد من أكبر أثرياء العالم حيث احتل في عام 2013 المرتبة 7 في قائمة أغنى أغنياء العالم. ولقّب بصانع ملوك جمهوريي أميركا.