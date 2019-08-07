أصوات "تزاوج القنافذ" تزعج الألمان

المصدر: متابعة – "الإمارات اليوم"

أصوات غريبة وغير لائقة، دفعت السكان في ألمانيا لاستدعاء الشرطة خلال الآونة الأخيرة، ولم يكن الجميع يعلمون أن هذه الأصوات المزعجة تأتي من عملية تزواج القنافذ، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

فترافق عملية تزاوج القنافذ أصوات مرتفعة تصدرها هذه الحيوانات دون توقف، تشبه إلى حد كبير الأصوات الصادرة عن البشر، حيث تلقت الشرطة الألمانية، خلال الأشهر الأخيرة، مئات الاتصالات من مختلف المناطق في البلاد، عبارة عن شكاوى السكان من ممارسة جيرانهم لعلاقات حميمية بأصوات مرتفعة وغير لائقة، بينما يعتقد بعضهم أن الصوت صادر عن حيوان مصاب، يتألم خارج المنزل.

وقد تستمر عملية تزاوج القنافذ لساعات، كما أن الأصوات المرافقة تستطيع أن تسمع ضمن مساحة 430 قدما مربعاً، ومن الممكن أن تتفاوت قوتها بين هسهسة وصراخ مرتفع.

وذكرت الشرطة أن أعلى معدل من الشكاوى المرتبطة بتزاوج القنافذ، يكون خلال أشهر الصيف، في حين شدد الخبراء على ضرورة عدم إزعاج القنافذ خلال تزاوجها، لأن أعدادها تتناقص بسرعة هائلة في الأماكن المأهولة.