أضرار البطاطا المقلية.. و4 نصائح لتناولها بأمان

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

يعشق الكثيرون البطاطا (البطاطس) المقلية، سواء كانوا كبار أم صغار، لكن هناك العديد من الأضرار التي قد يسببها ذلك الطعام الشهي، وفقاً لموقع healthination الطبي الأميركي.

كم عدد السعرات الحرارية في البطاطا المقلية؟

وفقاً للموقع الأميركي، فإن طلب صغير من البطاطا المقلية من أحد مطاعم الوجبات السريعة يحتوي على 230 سعرة حرارية، بينها 100 من السعرات تسببها الدهون الناتجة عن القلي العميق للبطاطا في الزيت.

أما 100 غرام من البطاطا المقلية في الزيت الغزير، فتحتوي على 311 سعرة حرارية، وسيزيد حجم السعرات إذا أضفت الدقيق أو التوابل، ناهيك عن السعرات الإضافية من الخبز الأبيض الذي يفضل الكثيرون تناوله مع البطاطا المقلية، فرغيف خبز بحجم 80 غرام ومقاس 18 سم، يحتوي على 208 سعرة حرارية.

ماذا عن الدهون المشبعة في البطاطا المقلية؟

بخلاف السعرات الحرارية، فإن أي شيء يغطس في مقلاة عميقة سيحتوي على جرعة كبيرة من الدهون المشبعة عادة، والدهون المشبعة تتسبب في رفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يجعل الشخص عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

وتحتوي وجبة واحدة من البطاطا المقلية منزلية الصنع (نصف حبة بطاطا ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون) على 1 غرام من الدهون المشبعة، بينما يحتوي الباكت الصغير من البطاطا المقلية بمطاعم الوجبات السريعة على واحد ونصف غرام من تلك الدهون الضارة.

وتكمن الأخطار الصحية في أن البطاطا المقلية غالبا ما يتم تناولها مع برجر اللحم وأجنحة الدجاج، والتي يتجاوز مقدار الدهون المشبعة بها 16 غراما، فضلاً عن الدهون المشبعة الموجودة في البطاطا المقلية حسب الكمية التي تتناولها.

كيف تتجنب أضرار البطاطا المقلية؟

كي لا تتضرر كثيراً من المشاكل الصحية التي تتسبب فيها تناول البطاطا المقلية، ينصح موقع healthination باتباع ما يلي:

1. جرّب تناول البطاطا المقلية في المنزل بزيت الزيتون المخصص للطهي.

2. استكمل الوجبة بالخضروات المفيدة مثل القرنبيط أو الفاصوليا.

3. اشرب الكثير من الماء بالليمون، وقل لا للخبز أثناء الوجبة.

4. إذا كنت في مطعم للوجبات السريعة فعليك طلب بطاطا من الحجم الصغير، وحاول تجنب تناول البرجر إلى جانبها.