بالفيديو.. مذيع يصعق زميلته على الهواء بصدمة كهربائية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرّضت المذيعة البريطانية سوزانا ريد، لموقف محرج على الهواء مباشرة، بعدما تلقّت صعقة بقوة 350 فولت، بعدما أعطاها زميلها بيرس مورغان الجالس بجانبها ساعة خاصَّة لتجربها، لكن الأمر كان عبارة عن مقلب غير مُستحبّ.

وقفزت المذيعة في الهواء وصرخت من هول الصدمة الكهربائية التي حصلت لها بمجرد أن وضعت الساعة حول معصمها.

وتمكنت المذيعة، خلال تقديم برنامج "صباح الخير بريطانيا"، من السيطرة على الوضع بعد أن تلقت "الصعقة" وتابعت تقديم البرنامج. وضحك المذيع لردة فعل زميلته، على الهواء مباشرة، وقال مازحا: "سأطرد من وظيفتي لما فعلته".