20 ألف يورو.. "بقشيش" رونالدو في منتجع سياحي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سافر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس إلى اليونان، لقضاء إجازة قصيرة بعد نهاية المنافسات في الدوريات والمسابقات الأوروبية، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي أثناء السفرية سُلّطت الأضواء على رونالدو، وكشفت وسائل الإعلام المحلية أنّه كان سخيا جدا مع العاملين والموظفين في المنتجع الذي أقام به، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

ونوهت وسائل الإعلام النجم البرتغالي، بحرص بعد نهاية إجازته على توديع العاملين في المنتجع، وتوجيه الشكر لهم على حسن الضيافة، من خلال منحهم "بقشيش" كبير يصل قيمته إلى 20 ألف يورو.

ومن المفترض أنّ يعود رونالدو خلال بضع أيام إلى تورينو للانضمام لتدريبات يوفنتوس، تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.