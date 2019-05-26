أسوان تتعرض لهجوم «جراد» قادم من السودان

المصدر: القاهرة - د ب أ

قالت سلطات محافظة أسوان إن الجراد ظهر على الحدود الجنوبية لمصر.

وأشارت سلطات المحافظة في بيان إلى أنه فور تلقى غرفة عمليات المحافظة بلاغا عن رصد تجمعات من أسراب الجراد على الحدود الجنوبية المصرية، أمر محافظ أسوان أحمد إبراهيم، مسؤولي الزراعة ومقاومة الجراد ورئيس مدينة أبو سمبل بتكثيف أعمال المقاومة من خلال نشر فرق مكافحة الجراد في المنطقة الغربية المتاخمة لطريق أسوان - أبو سمبل البرى، علاوة على المنطقة الشرقية والجنوبية الواقعة شرق بحيرة السد العالي.

وبحسب البيان فقد أعلن مدير قاعدة الجراد بأسوان أحمد إسماعيل بأنه فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل تم على الفور انطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة وتم التعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوي والإفريقي القادم من السودان، لافتاً إلى أنه تم مساء الجمعة، البدء في أعمال المكافحة والمقاومة برش المبيدات اللازمة من خلال مواتير ومعدات مخصصة لذلك، وبالتوازي ستقوم فرق المكافحة بالتوجه إلى المنطقة الشرقية لتنفيذ أعمال المقاومة بالشكل المطلوب.

وأضاف إسماعيل أن فرق المكافحة تنطلق من قاعدة الجراد الرئيسية بمدينة أسوان، بالإضافة إلى 11 قاعدة جراد أخرى بأبو سمبل السياحية والعلاقي وجرف حسين ووادي عبادي والبرامية وأبرق وحماطة ومرسى علم والشيخ الشاذلي وأبو رماد وشلاتين.

وأشار إسماعيل إلى أن سبب ظهور أسراب الجراد يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر، وتقوم فرق المكافحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته في حالة رصد أي تجمعات له.

وبيّن أن أعمال المكافحة للجراد تتم خلال الفترة المسائية باعتبارها الفترة التي يهدأ فيها الجراد، ويتوقف عن الطيران لتنفيذ أعمال الرش، والقضاء عليه على الوجه الأكمل.