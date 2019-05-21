فرنسية تقاضي «بوينغ» وتطالب بـ276 مليون دولار عن تحطم «الإثيوبية»

المصدر: باريس - رويترز

قال محام اليوم الثلاثاء إن موكلة فرنسية قتل زوجها في حادث تحطم طائرة الركاب بوينغ 737 ماكس في إثيوبيا أقامت دعوى في الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرة طالبة تعويضا 276 مليون دولار على الأقل.

وقتل جوناثان سيكس «45 عاما» مع 156 شخصا آخرين في مارس الماضي عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة رقم 302 بالقرب من أديس أبابا.

واتهمت أرملة سيكس ومحاموها الشركة بأنها عرضت حياة ركاب الطائرة وطائرات أخرى من نفس الطراز الذي يعاني من المشاكل للخطر وهي تعلم ذلك.

وكان 149 راكبا، بينهم 12 عربيا، وطاقم من 8 أفراد، ينتمون لأكثر من 30 دولة، على متن الطائرة التي كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.