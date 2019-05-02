حشرة غريبة تهاجم 4 محافظات وتهدد السياحة في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

هاجمت حشرة غريبة تشبه "الخنفساء"، عددا من محافظات مصر لأول مرة، بعد ظهورها في عدد من البلدان العربية، ما أثار حالة من الرعب بين المصريين، وسط مطالب للحكومة بسرعة القضاء عليها.

وحسب مواقغ التواصل والصحف المصرية، أصبحت الحشرة مصدر قلق للكثير من الأهالي والمسؤولين، رغم عدم تسجيل أي بلاغات رسمية داخل المستشفيات أو الوحدات الصحية عن وجود حالات مصابة من جراء مهاجمة هذه الحشرة حتى الآن، وخاصة بعد ما تردد عن أن لسعتها تؤدي لتورم المنطقة المصابة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمواجهة الحشرة، إذ تبين أنها حشرة الكالوسوما، وهاجمت أسراب منها محافظات السويس، وجنوب وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان.

وقالت السلطات المصرية إن عمر الحشرة قصير جداً وتنجذب للإضاءة، ولذلك تنشط في المساء فقط، وتتغذى على الحشرات والديدان الضارة الموجودة في التربة والنباتات نافية وجود أي خطر لها على صحة الإنسان، ومؤكدة أنها تفرز رائحة كريهة عندما تشعر بالخطر.

وتزايد شكاوى السكان بأسوان، الذين وصفوا الحشرة بأنها حشرة سوداء اللون، صغيرة الحجم، ذات أرجل مسننة، تشبة إلى حد كبير الخنفساء، أو حشرة الجعران الفرعونية القديمة، التي غزت الشوارع والبيوت، وبدأت تتكاثر على جوانب أرضياتها.

وأوضح الأهالي أن السوق السياحي القديم لمنطقة سعد زغلول لم يسلم منها، وباتت تهدد السياحة داخل المدينة السمراء عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية، مطالبا بسرعة تدخل المسؤولين للتصدي لها، ومكافحتها قبل تحولها إلى ظاهرة كبيرة يصعب التعامل معها مستقبلا.

وقال مدير مستشفى حميات أسوان الدكتور نادر محروس: "إن هذه الحشرة تشبة إلى حد كبير الخنفساء السوداء، مضيفا أنها غير ضارة للإنسان، إذ إن لدغتها غير سامة.

وأضاف محروس، في تصريحات صحافية: "أن الحشرة مثلها مثل أي حشرة، لدغتها يمكن أن تسبب حساسية تؤدي إلى تورم وإحمرار في مكان اللدغ، فضلا إلى أنها من الإمكان أن تكون ناقلا ميكانيكيّا للميكروبات التي قد تؤدي إلى التهابات بالجلد".

وتابع محروس: "أنها في العادة لا تهاجم الإنسان، ولكن عند شعورها بالخطر أثناء تلامسها مع الإنسان كدفاع عن نفسها ممكن أن تلدغه مسببة ما سبق الحديث عنه"، مشيرا إلى أن مستشفى الحميات، لم تستقبل أي حالات مرضية حتى الآن، من جراء مهاجمة هذه الحشرة.

فيما أعلنت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بأسوان، في بيان لها، أن الاسم العلمي لهذه الحشرة "خنفساء كالسوما أوليفيرا" وهي عدو طبيعي لكثير من الآفات الضارة للزراعة، وليس لها أي أضرار على الإنسان أو الحيوان أو المحاصيل الزراعية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء المهندس سمير النجار: إنه جرى تشكيل لجنة برئاسته وعضوية العاملين بإدارة المكافحة بالمديرية وقاعدة الجراد بالمحافظة، لبحث شكوى المواطنين بجميع مدن المحافظة من ظهور حشرة غريبة تسببت في إزعاجهم.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة: أن اللجنة أجرت المعاينة الميدانية لمعرفة نوع هذه الحشرة، وتبين أنها حشرة تعرف بـ"صرصور الغيط"، مؤكدا أن مديرية الزراعة ليست منوطة بمكافحة أي حشرات داخل الكتل السكنية، إذ إن المديرية تستخدم مبيدات حشرية غير آمنة على الصحة العامة للسكان.