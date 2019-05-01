"فيس بوك" تطلق ميزة "المحب السري" في 19 دولة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أطلقت شركة "فيس بوك" ميزة جديدة تدعى "Secret Crush" (كراش سيكرت) أو "المحب السري"، تتيح للمشتركين فيها أن يخبروا من يحبونهم سراً أنهم معجبون بهم.

تعد هذه الميزة جزءاً من خدمة "Facebook Dating"، والتي تم الكشف عنها العام الماضي، وتسمح للناس بالعثور على شركاء محتملين داخل مجتمعاتهم على "فيس بوك"، والتي تُظهر للآخرين الذين يحضرون الأحداث نفسها، أو في نفس المجموعات، أو أصدقاء مع أصدقائك، بحسب صحيفة "الإندبندانت" البريطانية.

هذه الميزة متاحة حتى الآن في كل من كولومبيا وتايلاند وكندا والأرجنتين والمكسيك وتمتد الآن إلى 14 دولة إضافية: الفلبين، فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، لاوس، البرازيل، بيرو، تشيلي، بوليفيا، إكوادور، باراجواي، أوروجواي، غيانا، وسورينام.

وقالت "فيس بوك" عن الأداة الجديدة إنها "للناس الذين يعتقدون أن هناك فرصة لاستكشاف العلاقات الرومانسية المحتملة داخل دائرة أصدقائهم الموسعة".

وعند تفعيل "Secret Crush"، يمكن تحديد ما يصل إلى 9 من الأصدقاء على "فيس بوك" "للتعبير عن اهتمامك بهم".

إذا قام أي من هؤلاء الأشخاص الذين حددتهم في ميزة "Facebook Dating"، فسيحصلون على إشعار يخبرهم أن هناك شخصاً "بيكراش عليهم".

وتؤكد "فيس بوك" أنه إذا لم يشترك الشخص الذي حددته في خدمة Dating، ولم يضفك في قائمة "Secret Crush"، فلن يعرف أبداً أنك "المحب السري".