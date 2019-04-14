طبيب تسعيني ينجب 49 طفلاً من مريضاته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خدع طبيب نساء هولندي عشرات النساء اللواتي قصدن عيادته بحثاً عن الإنجاب من خلال عملية التلقيح الصناعي، فبدلاً من أن يتم التخصيب من الحيوانات المنوية التي قدمها الأزواج لزوجاتهم قرر الطبيب أن يكون هو المصدر البديل.

وكشفت تقارير صحفية هولندية، أن الطبيب الذي توفي سنة 2017، استخدم سائله المنوي في إخصاب العشرات من المريضات اللائي كن يقصدنه بسبب مشاكل في الإنجاب بمدينة روتردام.

وتقول منظمة "الدفاع عن الأطفال"، وهي جمعية تتحدث باسم الضحايا سواء من الآباء أو الأمهات والأطفال، إن فحوص الحمض النووي كشفت أن 49 طفلاً ينحدرون بالفعل من الطبيب جان كربات.

وتحولت هذه القضية إلى مثار للجدل في هولندا، بعدما أصدرت محكمة في فبراير الماضي قراراً بضرورة إجراء فحوص الحمض النووي لدى الضحايا المحتملين، حتى يتأكدوا من فعل الطبيب.