بالصور.. نقل حيوانات حديقة غزة إلى الأردن بسبب الحصار

المصدر: غزة - رويترز

غادر خمسة أسود وخمسة قردة وأربع نعامات وثلاثة طواويس وذئبان وضبع غزة إلى الأردن اليوم بعد إنقاذها من حديقة حيوان في غزة نفق العديد من الحيوانات فيها بسبب نقص الغذاء والرعاية.

ونفذت جمعية «فور باوز» الخيرية الدولية للدفاع عن حقوق الحيوان عملية الإجلاء التي شملت كذلك كلابا وقططا وثعالب وشياهم وعشرة سناجب.

وألقى فتحي جمعة صاحب حديقة الحيوان في رفح في جنوب غزة باللوم على الظروف الاقتصادية السيئة والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع في عدم تمكنه من إطعام الحيوانات بشكل جيد وتقديم الرعاية الكافية لها.

لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جماعات رعاية الحيوان بعد نفوق حيوانات في الفترة الأخيرة.

ونفق أربعة من أشبال الأسد بسبب البرد في عاصفة في يناير، وقتل قرد قردا آخر ونفق شيهم في الفترة الأخيرة بسبب غير معلوم.

وقال أمير خليل من منظمة فور باوز، الذي أشرف على عملية الإجلاء، إن الأقفاص في حديقة حيوان غزة باتت أصغر من أن تؤوي الحيوانات ونسلها. وأضاف أنها ستُنقل إلى مأوى آمن في الأردن.

وأعلنت وزارة الزراعة في غزة، في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها وافقت على نقل الحيوانات والطيور بعد تعهد المنظمة الدولية بإنشاء محمية طبيعية في قطاع غزة في المستقبل القريب تتضمن عددا من الحيوانات البرية وإعادة ما تم نقله من حيوانات من قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن الحيوانات والطيور ستنقل إلى «محمية عالية» في الأردن وسيرافقها مندوب حكومي من غزة للتأكد من ظروف رعاية الحيوانات.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها نقل حيوانات من حدائق في غزة إلى خارج القطاع بسبب عدم قدرة أصحابها على الاعتناء بها.