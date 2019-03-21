وفاة «زيزى» آخر خرتيت أبيض في مصر والشرق الأوسط

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

أعلن رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية محمد رجائى، اليوم وفاة أخر أنثى الخرتيت الأبيض الملقبة بزيزى بحديقة حيوان الجيزة لكبر سنها .

وتبلغ أنثى الخرتيت 53 عامًا من عمرها وتعد أنثى الخرتيت الملقبة بـ«زيزى» آخر خرتيت أبيض فى مصر والشرق الأوسط يوجد بحديقة حيوان الجيزة.

وكان رجائي،قد قال العام الماضي، إن وحيد القرن يتم رعايته والعناية به عناية خاصة لندرته ولا يوجد موارد لشراء أخر.

وأضاف، أن «زيزى» عمرها تخطى 52 عاما وهو متوسط عمر هذا النوع ولكن هناك حالات مسجلة وصلت لسن الـ70 ونحاول تأهيل المناخ المحيط بوحيد القرن حتى تستطيع التكيف معه فتم تجهيز حمام طين لها كما أن الجورة الخاصة بها مليئة بالخضرة.

وأشار، «وحيد القرن حيوان ضعيف النظر بطبعه ولكنه يتمتع بسمع حاد لهذا تزعجه الأصوات العالية لذلك تركنا بوابته مفتوحة حتى يستطيع الدخول في أي وقت شاء هرباً من الزحام والأصوات العالية في الأعياد».

تجدر الإشارة أن «سودان» آخر ذكر من فصيلة وحيد القرن الأبيض الشمالية قد فارق الحياة مؤخرا، بعمر 45 عاما، في محمية عاش بها في كينيا. مخلفا وراءه ابنته «ناجين» وحفيدته «فاتو»، آخر ما تبقى من الفصيلة شبه المنقرضة.

يذكر أن الخرتيت الأبيض «وحيد القرن الأبيض» يسمى أيضا الكركدن وهو فصيلة من الحيوانات الضخمة، يعيش فى قارتى أفريقيا وآسيا،وهو أحد أنواع ستة من الكركدنيات ويألف الأراضي المعشبة والمجدبة القريبة من الأنهار وبرك المياه، وجميع أنواع الكركدنيات تزن أكثر من طن، ولكن الكركدن الأبيض هو أضخم الثديات البرية ويصل وزنه إلى ألفين وسبعمائة كيلوغرام.