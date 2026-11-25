كتبتُ مسبقاً بأن التقاعد ليس نهاية الحياة، لكنه نهاية مرحلة منها، والاعتراف بهذه الحقيقة أول أبواب العبور إلى مرحلة أكثر هدوءاً واتزاناً وراحة. غير أن بعض الناس يغادرون مكاتبهم، وتبقى المكاتب ساكنة في داخلهم؛ يسلمون مفاتيح الوظيفة، لكنهم يحتفظون بإحساس السلطة، وينتظرون من المجتمع أن يواصل معاملتهم كما لو أن قرار التقاعد لم يصدر، وقد يعتقد بعضهم التقاعد إهانة. تراه في الأعراس والمناسبات حريصاً على الصدارة، متقدماً الصفوف، مترقباً مقعده في المقدمة. يزعجه أن يمر أحد دون أن يتعرف عليه، أو أن يناديه باسمه مجرداً من اللقب، مع أن المشكلة ليست في الألقاب، ولا في ممارسة التجارة، وإنما في حاجته المستمرة إلى إثبات أنه مازال الشخص الذي كانت الأبواب تفتح له بحكم منصبه. ومن حقه أن يعتز بتاريخه، وأن يروي ما أنجزه، وأن يجد التقدير ممن عرفوا إخلاصه. لكن الاعتزاز يصبح عبئاً حين يتحول إلى مطالبة دائمة بمعاملة خاصة، وحين يغدو كل لقاء امتحاناً لمكانته، وكل مقعد متأخر إهانة، وكل تجاهل عابر دليلاً على جحود الناس ونسيانهم لما قدمه لهم.

وهنا يبرز السؤال: هل كان احترام الناس لشخصه، أم للكرسي الذي جلس عليه؟ سؤال قاسٍ، لكنه ضروري لمن يريد أن يفهم ذاته بعيداً عن بطاقة التعريف الوظيفية. فالمنصب يمنح صاحبه صلاحيات مؤقتة، ولا يمنحه حقاً دائماً في تصدر المجالس أو تجاوز الآخرين أو انتظار معاملة استثنائية. التقاعد مرحلة طبيعية، والاستعداد لها مسؤولية نفسية واجتماعية، مثلما هو استعداد مالي.

ومن الخطأ أن يبني الإنسان قيمته كلها على وظيفة؛ لأن الوظائف تتغير، والكراسي تنتقل، والألقاب تخفت، بينما تبقى أخلاقه وعلاقاته وأثره الحقيقي في الناس. ولا يعني قبول التقاعد الانسحاب من الحياة، بل الدخول إليها بصفة أكثر حرية. يستطيع المتقاعد أن يعمل، ويتطوع، وينقل خبرته، ويؤسس مشروعاً حقيقياً، ويتعلم ما شغلته عنه مسؤولياته. يستطيع أن يكون حاضراً ومؤثراً دون أن يطالب الآخرين باستحضار منصبه السابق في كل مناسبة.

كما أن المتقاعد مطالب بأن يمنح نفسه فرصة اكتشاف حياة لا تحتاج إلى توقيع رسمي كي تكون ذات قيمة. «لن أعيش في جلباب التقاعد» عبارة جميلة إذا قصدنا بها مواصلة العطاء، لكنها تصبح خداعاً للنفس إذا قصدنا بها رفض الواقع. فالحياة تتسع لمن يتجدد، وتضيق بمن يصر على أن يعيش إلى الأبد في جلباب الوظيفة.