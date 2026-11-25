«بعد عشرين سنة، تعال زرني، ستجدني في المكتب نفسه أختم الأوراق».

قالها لي موظفٌ سأسمّيه سعيداً، يوم ودّعته عام 2009. كنت أغادر إلى وظيفة جديدة، وكان يقضي يومه في ختم الأوراق واعتماد المعاملات. تمنّيت له فرصة أفضل، فابتسم وقال: «أنا مرتاح، وراتبي يكفيني، ولا أريد تغيير شيء».

بقيت ثلاث سنوات على موعدنا، وقد أجد سعيداً في المكتب نفسه كما قال، لكن مَن وعده بأن الأوراق ستظلّ تأتيه؟

منذ ذلك الوداع اعتدنا في الإمارات أن ننجز معاملاتنا من بيوتنا، نفتح التطبيق، نختار الخدمة، ونتابع الطلب حتى يكتمل. وتذكّرت سعيداً حين أعلنت الإمارات عن «ميره»، المساعد الحكومي الشخصي، الذي ستُتاح أولى خدماته في مارس 2027.

تخيّل أنك ترتّب لسفرة مع أبنائك. تسألها: «هل جوازاتنا كلّها سارية؟». تخبرك أيّ جواز يحتاج إلى تجديد، وتساعدك في تقديم الطلب، وقبل أن تنهي الحديث تنبّهك إلى أن هويتك أنت أيضاً قاربت على الانتهاء. دخلت تسأل عن أبنائك فذكّرتك بنفسك.

تخيّل الآن أنك سعيد. تدخل مكتبك ذات صباح، وتجد الختم حيث تركته، ولا تجد أحداً ينتظر. الناس أنجزوا معاملاتهم ومضوا في يومهم. قد يختفي دورك وأنت مازلت في مكانك.

ما يستوقفني أن الإمارات أقدمت على هذه الخطوة وتطبيقاتها ناجحة، ولكن اختارت أن تغيّر طريقة حصولنا على الخدمة نفسها. وكانت أول حكومة في العالم تعلن خطة لتطبيق الذكاء الاصطناعي ذاتيّ التنفيذ في نصف قطاعاتها وخدماتها وعملياتها خلال عامين.

وأنت، أيّ عمل في مكتبك مازلت تنجزه بالطريقة التي تعلّمتها أول يوم؟ إذا كنت تنسخ أرقام تقريرك يدوياً كلّ خميس، فجرّب أن تربط عملك بالذكاء الاصطناعي - إذا كان مسموحاً - وستنبهر بالنتيجة، واحسب كم وفّرت من وقت، وإن نجحت التجربة فعلّمها لزملائك. كُن أنت من يُدخل الجديد إلى مكتبك.

لا أعرف أين سعيد اليوم، لعلّه يستقبلني في 2029 في المكتب نفسه، ثم أكتشف من حديثه أنّه تغيّر أكثر منّي. مازلت أذكر ابتسامته وهو يقول: «أنا مرتاح». وحين أجلس إليه سأبدأ من حيث انتهى حديثنا يومها.

سَعِيدٌ يا سَعِيد؟