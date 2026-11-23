أعرف سجناً لا تحرسه أبراج، ولا تحيط به الأسلاك، ولا تُغلق أبوابه بالأقفال. الإقامة فيه مريحة، حتى إنها قد تنافس فنادق السبع نجوم، والطعام متوافر، والهواء نقي، ومع ذلك فهو أغلى سجن عرفه الإنسان، لأن نزلاءه هم من يدفعون ثمن الإقامة فيه، يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة، وربما عمراً كاملاً.

حاولت أن أعرف سر هذا السجن، فكانت المفاجأة أن كل نزيل لديه مفتاح زنزانته في جيبه، عندها سألت نفسي: ما دام المفتاح موجوداً، فلماذا لا يخرجون؟

ثم اكتشفت الحقيقة..

المشكلة ليست أنهم فقدوا المفتاح، بل أنهم لم يعودوا يؤمنون بوجود الباب أصلاً.

هذا سجين أقنعه الخوف بأن المغامرة هلاك، وذاك أقنعه الماضي بأن الحياة انتهت عند آخر خسارة، وثالث جعل رأي الناس قاضياً على كل خطوة يخطوها، ورابع ظل يؤجل أحلامه حتى أصبح التأجيل عادة، ثم أصبح العجز قناعة، ثم تحولت القناعة إلى جدار لا يراه أحد، لكنه يمنعه من العبور.

لذلك فإن أخطر السجون ليست تلك التي تُغلق أبوابها، بل تلك التي تُقنِع نزلاءها بأنهم عاجزون عن فتحها. إنها السجون التي لا تحتاج إلى سجان، لأن السجين يتولى بنفسه حراسة زنزانته، ويرفض كل يوم أن يجرب المفتاح الذي يحمله.

والأعجب أن كثيراً من الناس يقضون أعمارهم يحاولون تغيير الظروف، بينما كانت المشكلة منذ البداية في الفكرة. فالظروف قد تؤخر الإنسان، لكنها لا تسجنه. أما الفكرة التي يصدقها عن نفسه، فهي التي قد تحكم عليه بالمؤبد.

لهذا فإن أول خطوة نحو الحرية ليست كسر القيد، بل كسر الوهم. ليست في البحث عن باب جديد، بل في الإيمان بأن الباب القديم لم يكن مغلقاً كما تخيلت. فالإنسان لا يتحرر يوم يفتح الباب، وإنما يوم يجرؤ على مد يده إلى المقبض لأول مرة.

فإذا أردت أن تعرف هل أنت حر حقاً، فلا تسأل: أين أعيش؟ ولا ماذا أملك؟ بل اسأل نفسك سؤالًا واحداً: ما الفكرة التي لاتزال تقنعني بأنني لا أستطيع، رغم أن المفتاح لايزال في يدي؟.

فقد يخرج الإنسان من كل سجون الدنيا ويبقى أسير فكرة لم يجرؤ يوماً على اختبارها!.

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