خرج المنتخب الوطني من تجمع نوفمبر بانتصارين على هندوراس (3-1) وسورية (4-2)، مسجلاً سبعة أهداف ومستقبلاً ثلاثة. حصيلة تعكس تحسناً في الفاعلية الهجومية وتنوع الحلول، لكنها تترك سؤال التنظيم الدفاعي مفتوحاً، خصوصاً أمام منافسين أقوى.

فما الذي تغير دفاعياً بين كأس الخليج والمباراتين الأخيرتين؟ وهل ركّز زلاتكو على تبديل العناصر وتعديل الأدوار، أم على تطوير العلاقة بين الدفاع والارتكاز وآليات التعامل مع التحولات؟

الدفاع ليس مسؤولية الخط الخلفي وحده، بل ثقافة جماعية تبدأ من المهاجمين. فعند فقدان الكرة تصبح المسافات بين الخطوط، والضغط على حاملها، وتمركز الارتكاز أمام قلبي الدفاع عوامل حاسمة لمنع الاختراق. كما يتطلب تقدم الظهيرين تأميناً مناسباً خلف الهجمة، حتى لا تتحول تمريرة مقطوعة إلى فرصة مباشرة للمنافس.

والتحدي الحقيقي يظهر عندما يفقد المنتخب سيطرته على إيقاع المباراة. فالدفاع أمام فريق متراجع يختلف عن مواجهة منافس يضغط عالياً وينتقل بسرعة إلى الهجوم. وهنا تُختبر قدرة اللاعبين على قراءة المساحات، واتخاذ القرار الجماعي في اللحظة المناسبة.

وهنا يبرز اختبار مهم: هل نجحت التصحيحات بين هندوراس وسورية في معالجة التمركز والتحولات والعرضيات؟ لا يُقاس التطور بتغيير الأسماء أو التعليمات، وإنما بثبات السلوك الدفاعي عندما تتبدل التشكيلة أو ترتفع سرعة المباراة.

وتتجاوز القضية حدود المنتخب إلى نوعية المدافعين في دوري أدنوك. فهل يحصل المدافع المواطن على دقائق تنافسية كافية لتطوير قدرته على الدفاع في المساحات الواسعة، ومواجهة الضغط العالي والمهاجمين الأقوياء؟ وما مسؤولية الأندية في إعداد مدافعين قادرين على تلبية المتطلبات الدولية، بدلاً من الاكتفاء بأدوار تناسب المنافسة المحلية؟

أما رغبة زلاتكو في مواجهة منتخبات أوروبية، فتحتاج إلى اختيار خصوم تكشف خصائصهم النواقص الفعلية، لا مجرد أسماء كبيرة. فالمباريات الودية ينبغي أن تختبر الضغط بعد فقدان الكرة، وحماية العمق، والتعامل مع التحولات.

وقبل كأس آسيا، يجب أن تقاس الاستجابة بعدد الفرص الخطرة الممنوحة للمنافس، وسرعة استعادة التوازن، واستقرار التنسيق بين الدفاع والارتكاز. فالأهداف السبعة مؤشر مشجع، لكن المنافسة القارية تتطلب ثقافة دفاعية يشترك فيها الجميع.

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