لم تكن انتصارات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على منتخبي هندوراس بنتيجة 3-1 وسورية بنتيجة 4-2 مجرد نتائج إيجابية في مباراتين وديتين، بل حملت في طياتها العديد من المكاسب الفنية والمعنوية التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، ضمن مشروع إعداد منتخب قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات الكرة الإماراتية.

ولعل المكسب الأهم يتمثل في منح المدرب الكرواتي زلاتكو الفرصة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية ومدى جاهزيتهم، والتعرف عن قرب إلى إمكانات كل لاعب، إلى جانب ترسيخ فكره التدريبي وأسلوبه التكتيكي، وتعويد اللاعبين على تنفيذ متطلباته داخل أرضية الملعب.

وهناك مكاسب أخرى لا تقل أهمية، أبرزها تعزيز ثقافة الفوز وتحقيق الانتصارات، حتى في المباريات الودية، وبناء هوية وشخصية فنية واضحتين لـ«الأبيض»، وخلق حالة من التجانس والانسجام بين عناصر المنتخب، فضلاً عن تقارب المستويات الفنية بين اللاعبين في مختلف المراكز، بما يوسع خيارات الجهاز الفني، ويعزز التنافسية بينهم، ويجعل ارتداء قميص المنتخب مسؤولية تتطلب العطاء والجاهزية والاستمرارية.

ومن المؤكد أن زلاتكو يدرك أن الاستحقاقات الرسمية المقبلة لاتزال بعيدة، ولذلك تمثل المرحلة الحالية فرصة ذهبية للتجربة والاختبار وتصحيح الأخطاء، بعيداً عن ضغوط النتائج الرسمية، وصولاً إلى تشكيل مجموعة متجانسة تمتلك شخصية فنية وهوية واضحتين.

ويبقى التوقف الدولي في مارس 2027 محطة مهمة في برنامج الإعداد، ونتمنى أن يحظى باهتمام أكبر من خلال اختيار منتخبات قوية وعالية التصنيف لمواجهتها، على غرار المنتخب الياباني الذي يحرص على اختبار قدراته أمام مدارس كروية عالمية من أوروبا وأميركا الجنوبية.

فإذا كنا نطمح إلى منتخب ينافس كبار القارة الآسيوية، فعلينا أن نُعِدّه لمواجهة الكبار، وأن نمنحه فرص الاحتكاك الحقيقي، فطموح الجماهير الإماراتية لا يتوقف عند تحقيق الانتصارات الودية، بل يتجاوزها إلى بناء منتخب قوي يمتلك الشخصية والهوية والقدرة على المنافسة قارياً.

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