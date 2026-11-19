نحن لا نعيش مجرد تطور تكنولوجي جديد، بل نعيش لحظة تحول جذري تشبه ما حدث عند اختراع آلة البخار والكهرباء والإنترنت. الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة مساعدة، بل أصبح زميلاً في العمل منافساً، وأحياناً بديلاً. هذا التحول يفرض علينا أن نفهم تحدياته بعمق، لأن سوق العمل التي نعرفها اليوم لن تكون هي نفسها بعد خمس سنوات.

أول وأكبر تحدٍ هو اختفاء بعض الوظائف وخلق وظائف أخرى. التقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤتمت نسبة كبيرة من المهام الروتينية والمتكررة، مثل إدخال البيانات وخدمة العملاء الأساسية، والترجمة البسيطة، وحتى بعض مهام المحاسبة والتحليل القانوني الأولي. هذا لا يعني نهاية العمل، بل يعني نهاية المهام التي يمكن التنبؤ بها.

في المقابل ستظهر وظائف لم تكن موجودة، مثل مهندس أوامر الذكاء الاصطناعي، ومدقق أخلاقيات الخوارزميات، ومصمم تجارب إنسانية مع الآلة، ومتخصص أمن بيانات النماذج. والمشكلة ليست في اختفاء الوظائف، بل في سرعة الانتقال. فالعامل الذي كان يعمل 20 سنة في وظيفة واحدة قد يجد نفسه فجأة مطالباً بتعلم مهارات جديدة تماماً.

فجوة المهارات هي تحدٍ آخر في سوق عمل لا يبحث عمن يعرف المعلومة التي أصبحت مجانية ومتاحة، بل يبحث عمن يعرف كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي ليحل مشكلة حقيقية. ومن يتقن أدوات مثل ChatGPT وأدوات تحليل البيانات سيصبح أسرع بعشر مرات من زميله الذي يرفض التعلم. هذه الفجوة ستخلق طبقتين في سوق العمل: طبقة تستطيع مضاعفة إنتاجيتها بالذكاء الاصطناعي، وطبقة أخرى تظل تعمل بالطريقة التقليدية وتصبح كلفتها أعلى وقيمتها أقل.

اليوم نحن نحتاج إلى سياسات جديدة، ومناهج تعليمية تدمج الذكاء الاصطناعي منذ المدرسة، وقوانين تحمي العمال من التسريح التعسفي بسبب الأتمتة، وشبكات أمان اجتماعي تدعم من يمر بمرحلة انتقال مهني.

الخلاصة: الذكاء الاصطناعي لن يأخذ وظيفتك، لكنّ شخصاً آخر يستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء سيفعل ذلك. عصر الذكاء الاصطناعي ليس عصر البطالة، بل عصر إعادة تعريف العمل، ومن يفهم هذا مبكراً ويستثمر في مهاراته الإنسانية والتقنية معاً، سيكون هو قائد سوق العمل الجديد.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.