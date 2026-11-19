انطلقت النسخة الثانية من كأس الاتحاد بمشاركة 64 فريقاً من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، في خطوة تعكس توسع قاعدة المنافسة في كرة القدم الإماراتية. وقد أوضح عبيد سالم الشامسي، رئيس لجنة المسابقات، أن البطولة تهدف إلى زيادة فرص المشاركة والاحتكاك، ورفع المستوى الفني، وتعزيز التنافس بين الأندية. وهي أهداف تستحق التقدير، لكن نجاحها يحتاج إلى قياس أثرها في تطوير اللاعبين.

وتكتسب البطولة أهمية إضافية مع مشاركة فرق تابعة لأندية محترفة، مثل العين والوحدة والجزيرة، في الدرجة الثالثة، ضمن تجربة تستفيد من النموذج الإسباني لفرق الرديف، الذي يتيح للاعبين الشباب الانتقال من مسابقات المراحل السنية إلى مواجهة فرق الكبار.

وتحمل هذه التجربة فوائد فنية محتملة، أبرزها زيادة دقائق اللعب، واكتساب الخبرة أمام لاعبين أكبر سناً، وتحسين سرعة اتخاذ القرار تحت الضغط، واختبار جاهزية اللاعبين للتصعيد أو الإعارة، ومساعدة المدير الرياضي على تقييم تطور المواهب في مباريات رسمية.

لكن القضية الأهم تتعلق بمن يستفيد فعلياً من هذا التوسع؛ فلوائح الدرجتين الثانية والثالثة تسمح بمشاركة واسعة للأجانب والمقيمين، إلى جانب فئة المواليد، ما يثير تساؤلاً عن نصيب اللاعب المواطن من دقائق اللعب، خصوصاً خريجي الأكاديميات الذين يحتاجون إلى فرص تنافسية منتظمة.

ولا تتعارض مشاركة هذه الفئات مع رفع المستوى الفني، بل قد تضيف جودة وخبرة للمنافسة. غير أن تطوير اللاعب الإماراتي يتطلب متابعة مستقلة لفرص مشاركته، حتى لا يصبح اتساع قاعدة الأندية مؤشراً تنظيمياً منفصلاً عن أهداف تطوير المواهب الوطنية.

كما أن نظام خروج المغلوب في كأس الاتحاد يجعل عدد المباريات متفاوتاً بين الأندية، ما يؤكد أهمية تكامل البطولة مع مسابقات الدوري في توفير فرص التطوير المستمر.

ومن هنا، ينبغي تقييم البطولة من خلال عدد المشاركين، ومستوى المنافسة، ودقائق اللاعبين المواطنين والشباب، ومدى انتقالهم إلى مستويات أعلى.

إن القيمة الحقيقية لكأس الاتحاد لا تتحدد باتساع المشاركة وحدها، بل بقدرتها على تحويل المنافسة إلى فرصة لتطوير اللاعب.

فهل ينعكس توسع كأس الاتحاد على جودة المنافسة فقط، أم يفتح أيضاً طريقاً أوسع أمام اللاعب الإماراتي نحو الاحتراف؟

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