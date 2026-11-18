كنت جالساً عند زميل لي حين دخل عامل الضيافة بأكواب الشاي والقهوة.. أخرج زميلي زجاجة عطر، وتعطّر منها، ثم التفت إلى العامل وسأله «ما رأيك فيه؟»، وعطّره منه. تهلّل وجه الرجل، وقال «أشمّ هذا العطر عليك دائماً، عطر جميل جداً». وأخبرني زميلي أنه لاحظ إعجاب الرجل بالعطر.

استوقفتني كلمة «دائماً». الرجل منتبه إلى تفاصيل زميلي، وزميلي منتبه إلى ما يعجب الرجل.

كم من شخص نراه يومياً، ونختصره في المهمة التي يؤدّيها؟ عامل الضيافة والسائق وعاملة المنزل، يعرفون الكثير عن أيامنا وعاداتنا. وقد يسمع أحدهم منا أسماء الأشياء التي نريدها أكثر مما يسمع اسمه.

واللافت أننا نملك ذاكرة مدهشة حين نهتم. قد نحفظ ما يحبّه صاحب منصب التقيناه مرة، ونبحث عمّا يشغله لنجد مدخلاً للحديث معه. نبذل جهداً كي يشعر بأننا نعرفه، ثم نستكثر الجهد نفسه على شخص يعرف تفاصيل يومنا. فكيف يتّسع انتباهنا لمن نحتاج إلى رضاه، ويضيق بمن نحتاج إلى عمله؟

ومعرفة الاسم بداية، حين تسأله عن أمرٍ اختار أن يحدّثك عنه، يدرك أن كلامه بقي عندك.

وهناك اختبار أصعب من حفظ الأسماء. قد نتبادل التحيات مع العامل، ثم يتأخر الطلب فتتغير نبرتنا. كأن خطأً واحداً أنسانا كل ما سبقه، وصار عليه أن يستحق احترامنا من جديد، فالتأخير الذي نتقبّله ممن نخشاه، قد نراه إهمالاً متعمّداً حين يصدر ممن يخدمنا. نطالبه بأن يضبط أعصابه مهما كان يومه، ثم نعفي أنفسنا من المطلب نفسه حين يكون يومنا صعباً.

وقد يمرّ أمامنا أياماً دون أن نسأله عن حاله، ثم نتذكّر وجوده حين يتأخّر كوب واحد. يمكنك أن تطلب تصحيح الخطأ بوضوح، وأن تحاسبه على عمله، مع بقاء صوته مسموعاً وكرامته محفوظة.

وأبناؤنا يراقبون، يسمعون النبرة التي نخاطب بها المسؤول، والنبرة التي نستعجل بها العامل. ومن هذا الفرق يتعلّمون مَن يستحقّ الصبر، ومَن يجوز أن نُفرغ فيه ضيقنا.

في لقائك المقبل بمن يخدمك، اسأله عن حاله، وانتظر الإجابة. وحين يخطئ في طلبك، احتفظ بالنبرة نفسها. مَن يستحق أن تسمع رأيه في عطرك، يستحق أن تسمع عذره أيضاً.

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