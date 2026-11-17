من السهل أن يكتشف الإنسان مواطن الخلل، وأن يسرد أوجه القصور، وأن يعدد الأخطاء التي يرتكبها الآخرون. لكن الاختبار الحقيقي لا يكمن في قدرتنا على تشخيص المشكلات، وإنما في قدرتنا على التعامل معها، وتحويل هذا الإدراك إلى خطوات عملية تحدث فرقاً.

في بيئة العمل، مثلاً، تجد من يقضي ساعات طويلة في الحديث عن سوء الإدارة، وضعف الأداء، وغياب التنظيم، لكنه لا يقدم مقترحاً واحداً يمكن أن يسهم في تحسين الواقع. وفي الحياة الاجتماعية، هناك من يتقن الحديث عن تغير الناس، وتراجع العلاقات، واختفاء المودة، لكنه لا يبادر إلى إصلاح علاقة، أو احتواء خلاف، أو إعادة وصل ما انقطع.

ليست المشكلة في الشكوى بحد ذاتها، فهي أحياناً وسيلة مشروعة للتعبير عن الضرر، والمطالبة بالحقوق، والتنبيه إلى التجاوزات. المشكلة حين تتحول الشكوى إلى أسلوب حياة، ويصبح البحث عن المسؤولين عن الأخطاء أكثر أهمية من البحث عن وسائل معالجتها.

والأكثر إزعاجاً أن بعض الناس يستهلكون طاقتهم في إثبات أن الآخرين مخطئون، وكأن انتصارهم في النقاش يعادل انتصارهم على المشكلة، بينما تظل المشكلة قائمة وربما تتفاقم.

النضج الحقيقي أن تعرف متى تتحدث، ومتى تبادر، ومتى تعترف بأنك كنت جزءاً من المشكلة، وأن تمتلك الشجاعة الكافية لتغيير ما تستطيع تغييره، بدلاً من استنزاف عمرك في ملاحقة ما لا تملك السيطرة عليه.

فالحياة لا تتقدم بكثرة المنتقدين، وإنما بوجود أشخاص يملكون الإرادة لتحويل الملاحظات إلى حلول، والأخطاء إلى دروس، والعقبات إلى فرص للتحسين.

هناك فرق كبير بين إنسان يجيد وصف الواقع، وآخر يترك فيه أثراً يستحق أن يُذكر.

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