هناك مراحل في الحياة لا يحتاج فيها الإنسان إلى كثير من الأشياء بقدر حاجته إلى أن يشعر بأنه لايزال مهماً في حياة الآخرين. وحين يتقدم العمر، وتتثاقل الخطوات، وتصبح الأيام أكثر هدوءاً، لا يعني ذلك أن الحياة فقدت معناها، بل ربما أصبحت الحاجة إلى الحب والاهتمام أكثر حضوراً من أي وقت مضى.

كبار السن في مجتمعنا ليسوا مجرد آباء وأمهات بلغوا مرحلة متقدمة من العمر، إنهم حكايات وطن، وذاكرة بيوت، ووجوه تختزن تفاصيل زمن لم نعشه، لكنه صنع كثيراً مما ننعم به اليوم. هم الذين عرفوا معنى الصبر حين كانت الحياة أقل يسراً، وعرفوا قيمة الأسرة حين كانت البيوت أكثر بساطة، وكان اجتماع أفرادها حول مائدة واحدة كافياً ليصنع فرح يوم كامل.

وفي الإمارات، التي جعلت الإنسان محور تنميتها، وأولت كبار المواطنين مكانة تستحق التقدير، يبقى هناك جانب لا تستطيع التشريعات وحدها أن تصنعه، ولا تستطيع الخدمات مهما تطورت أن تعوضه؛ إنه دفء العلاقات الإنسانية، وشعور كبير السن بأنه لايزال جزءاً أساسياً من تفاصيل حياة أبنائه وأحفاده.

قد لا يحتاج كبير السن إلى الكثير، ربما ينتظر زيارة لم تأتِ، أو اتصالاً يؤجل إلى وقت لاحق، أو حفيداً يجلس بجانبه ليسمع حكاية يعرفها مسبقاً. وقد تكون سعادته في سؤال عابر عن صحته، أو في دعوة عائلية يشعر فيها بأن غيابه كان سيترك مكاناً فارغاً لا يملؤه أحد.

المؤلم أن يشعر الإنسان، بعد سنوات طويلة قضاها في العطاء، بأنه أصبح على هامش انشغالات من أحبهم. وأن تتحول خبرته إلى ذكريات لا يسأل عنها أحد، وأن تصبح حكاياته الطويلة أقل أهمية من رسائل قصيرة نتبادلها عبر الهواتف.

لسنا بحاجة إلى أن نعيد كبار السن إلى زمنهم، بل أن نأخذهم معنا إلى زمننا، وأن نمنحهم مساحة في حياتنا الجديدة، وأن ندرك أن التقدم ينبغي ألا يجعلنا أسرع في خطواتنا، وأبطأ في مشاعرنا.

ولعل أجمل ما يمكن أن نورثه لأبنائنا وأحفادنا ليس فقط النجاح والإنجاز، بل أن نعلمهم كيف يحتفظون بمكان لمن كبروا في العمر، وكيف يمنحون الحب لمن منحونا أعمارهم.

فغداً، سيكبر أبناؤنا كما كبرنا، وسنحتاج نحن أيضاً إلى من يتذكر أن خلف كل وجه غيّره الزمن قلباً لايزال ينتظر الفرح.

كبار السن لا يريدون أن يستعيدوا شبابهم، بل يريدون أن يشعروا بأن العمر الذي مضى في حبنا وعطائنا لم يذهب سدى.

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