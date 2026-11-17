في كل مرة تشهد السوق العقارية المحلية، الإعلان عن اتفاقات شراكة بين مطورين لتطوير مشاريع عقارية مشتركة، منها ما هو جديد ومنها ما تم توسيعه عبر شراكات سابقة، حيث لم تعد اتفاقات التعاون مجرد خطوة لتوسيع الأعمال أو إطلاق مشاريع جديدة، بل أصبحت مؤشراً يستحق القراءة في ظل التحولات الاقتصادية والإقليمية، والتغيرات التي تفرضها طبيعة الأسواق العقارية وتوقعات المستثمرين. فما الذي يدفع المطورين إلى تعزيز شراكاتهم؟ هل هو البحث عن السيولة والتمويل، أم توزيع المخاطر، أم الاستفادة من الخبرات والأصول وقنوات التسويق لدى كل طرف؟ أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى بناء تحالفات قادرة على حماية المكتسبات وضمان استمرارية الأعمال؟

الحقيقة أن الشراكات العقارية ليست دليلاً بالضرورة على وجود ضغوط مالية، لأن بعض الشراكات تمت بين مطورين كبار من ذوي الأصول والمحافظ المالية القوية، وفي هذه الحالة هي ليست ضمانة تلقائية للنجاح، أو توزيع كُلفة التطوير، أو تسريع تنفيذ المشاريع، وإنما تُعدّ خياراً استراتيجياً لتجميع القدرات، والوصول إلى فرص أكبر، وجذب أكبر للمشترين.

وفي المقابل، بالنسبة لمطورين جدد أو محدودي التوسع والسيولة، قد تكتسب هذه الشراكات أهمية إضافية، لاسيما عندما ترتفع كُلفة التمويل، أو تتغير الظروف الاقتصادية، أو تتزايد حالة عدم اليقين الإقليمي.

هنا، يصبح تقاسم المخاطر وتكامل الموارد وسيلة لتعزيز المرونة، والحفاظ على التدفقات النقدية، وتقليل الاعتماد على مصادر تمويل محدودة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن كل اتفاقية تستهدف معالجة تحديات مالية.

تختلف الأسباب التي تدفع المطورين إلى التعاون، خصوصاً في سوق أصبحت فيها المنافسة لا تعتمد على حجم المحفظة العقارية فحسب، بل على كفاءة الإدارة والقدرة على التنفيذ والوفاء بالالتزامات، وهنا يتغير مسار النقاش، من كم اتفاقية وُقّعت؟ إلى ما القيمة التي ستضيفها المشاريع المشتركة إلى السوق؟

من وجهة نظري، أرى أن نجاح الشراكات بين المطورين يُقاس بقدرتها على إنجاز مشاريع مختلفة تماماً عن مشاريع كل مطور على انفراد، مشاريع يتم تسليمها في مواعيدها، بما يحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف، لأن السوق العقارية الناضجة لا تكتفي بجذب الاستثمارات، بل تطوّر نماذج أعمال قادرة على الاستمرار في مختلف الظروف.

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