تدوين الأسفار.. من ابن ماجد إلى أبونجيب

بين أحمد بن ماجد وحسن الحمادي (أبونجيب) خمسة قرون، لكن يجمعهما خيط واحد هو تحويل الرحلة إلى علم يُنتفع به، ففي القرن الـ15 خرج من جلفار (رأس الخيمة اليوم) أحمد بن ماجد حافظاً للقرآن وفلكياً وشاعراً وربّاناً، في وقت كان البحر يخيف العالم. كان ابن ماجد يدون علم الملاحة، وقد ألّف أكثر من 40 كتاباً أشهرها «كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد»، شرح فيه النجوم والرياح الموسمية وطرق السفر من الخليج العربي إلى الهند وإفريقيا، وسُمي «معلم بحر العرب»، واعترف الأوروبيون بأن خرائطه فتحت المحيط الهندي. مات أحمد وبقيت كتبه، لأنه أدرك أن الرحلة تموت والتدوين يبقى، رحم الله ابن ماجد.

بعد أكثر من 500 عام، ومن الأرض نفسها، ظهر حسن الحمادي أبونجيب. تقاعد من الوظيفة فقرر ألا يتقاعد من الحياة، حوّل التقاعد إلى رسالة، وزار أكثر من 104 دول ليس كسائح، بل كتلميذ يجلس في بيوت الناس ويسمع قصصهم. وكتابه «روح الأسفار وثقافات الشعوب» هو امتداد لكتاب الفوائد بلغة العصر. ابن ماجد كتب عن النجوم لتدل البحارة، وأبونجيب يكتب عن الثقافات لتدل القلوب. سافر سفيراً للإمارات بعقاله وتواضعه. يترك في كل قرية صورة الإماراتي الكريم، كثّر الله من أمثاله، لأنه طبّق آية من كتاب الله كبرنامج حياة وهدف إنساني، قال تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).

أخيراً هذه دعوة لكل متقاعد أفنى 30 سنة في التعليم أو الجيش أو التجارة: أنت تمتلك ما لا تملكه الجامعات: التجربة. وديننا يقول: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. أو علم ينتفع به»، لا تترك مخزونك يضيع. الكتابة اليوم ليست كتاباً فقط، هي صوت عبر «واتس أب»، وفيديو على «اليوتيوب» أو ندوة في مجلس. ابن ماجد لولا كتابته لظننا أن الملاحة بدأت مع فاسكو دي غاما. ولولا توثيق أبونجيب لبقيت صوره في هاتفه لم يعرف الناس أن هناك إماراتياً برسالة تسامح عالمية. من جلفار انطلقت سفن ابن ماجد بالنجوم، ومن أبوظبي انطلقت رحلات أبونجيب بالشغف. نحتاج إلى أن نحوّل التقاعد إلى مدارس متنقلة. اكتبوا ووثّقوا، فما تكتبونه اليوم قد يُهدي مسافراً بعد 500 سنة.

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