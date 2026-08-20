الجولة الأولى.. غزارة في الأهداف

أسدل الستار على انطلاق قطار دوري المحترفين لكرة القدم الإماراتي وسط أجواء صعبة اتسمت بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية، إلا أن ذلك لم يمنع الفرق من تقديم بداية قوية ومثيرة.

وشهدت الجولة الأولى غزارة تهديفية لافتة، بعدما بلغ مجموع الأهداف 33 هدفاً، بمعدل أكثر من أربعة أهداف في كل مباراة، في مؤشر على الرغبة الهجومية الكبيرة لدى معظم الفرق.

اللافت في هذه الجولة أن أغلب الأهداف جاءت في الشوط الثاني، حيث سجلت الفرق 21 هدفاً، وهو ما يؤكد أهمية العامل البدني والجاهزية العالية للاعبين، فالفرق التي نجحت في حسم مبارياتها أظهرت تفوقاً واضحاً في الجانب البدني، وقدرة على المحافظة على التركيز حتى الدقائق الأخيرة.

كما لعبت قوة دكة البدلاء ووفرة العناصر الجاهزة دوراً مهماً في تغيير مجريات المباريات وصناعة الفارق.

المدربون الذين أحسنوا قراءة المباريات وإدارة مجهود اللاعبين نجحوا في تحقيق أفضلية واضحة خلال الشوط الثاني.

فالاستراتيجية الفنية وتوزيع الجهد البدني أصبحا من أهم عوامل النجاح في ظل ظروف الطقس الصعبة مع بداية الموسم. كما برز العامل الذهني للاعبين، فالفرق التي حافظت على هدوئها وثقتها استطاعت العودة وتحقيق النتائج الإيجابية.

في المقابل، كشفت الجولة أن بعض الفرق التي تراجعت في الشوط الثاني دفعت ثمن انخفاض معدل اللياقة والتركيز.

الموسم مازال في بدايته، لكن المؤشرات تؤكد أن المنافسة لن تعتمد فقط على المهارات الفنية.

بل تحتاج الفرق الطامحة للمنافسة على اللقب إلى امتلاك منظومة متكاملة تجمع بين جودة اللاعبين والجاهزية البدنية.

كما أن طول الموسم يتطلب امتلاك النفَس الطويل والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات والإصابات.

دوري المحترفين أصبح أكثر تنافسية، والفريق الأكثر تكاملاً سيكون الأقرب لتحقيق أهدافه.

الجولة الأولى قدمت رسالة واضحة بأن كرة القدم الحديثة تعتمد على التفاصيل الصغيرة داخل الملعب وخارجه.

فاللياقة البدنية أصبحت سلاحاً لا يقل أهمية عن الموهبة والخبرة. ومن يريد اعتلاء منصات التتويج عليه أن يكون جاهزاً بدنياً وفنياً وذهنياً طوال الموسم.

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