السكان والعقارات

لا شيء يمنح المستثمر العقاري ثقة أكبر من استمرار نمو عدد السكان، فالمشروعات يمكن إطلاقها في أي وقت، ورؤوس الأموال قد تتحرك بين الأسواق، لكن قرار الإنسان بالعيش في مدينة ما يظل الدليل الأقوى على جاذبيتها واستدامة نموها. ولهذا، تحمل الزيادة الجديدة في عدد سكان دبي، المقيمين بصفة معتادة، إلى نحو 4.74 ملايين نسمة بنهاية يوليو الماضي، دلالة مهمة، إذ تجاوز عدد السكان مستوياته المسجلة قبل اندلاع التوترات في المنطقة، بما يؤكد أن تأثير الأحداث الجيوسياسية كان محدوداً زمنياً، وأن دبي سرعان ما استعادت زخمها السكاني وقدرتها على جذب المقيمين والاحتفاظ بهم.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة للسوق العقارية، لأن استدامة نموها تعتمد على استمرار تدفق السكان، وليس على الطلب الاستثماري وحده. فكل مقيم جديد يضيف طلباً فعلياً على الوحدات السكنية، بالتوازي مع زيادة الحاجة إلى المدارس والمكاتب والمساحات التجارية والبنية التحتية والخدمات. ومن هنا، لا يُنظر إلى النمو السكاني باعتباره مؤشراً ديموغرافياً فحسب، بل بوصفه إحدى أهم ركائز النمو الاقتصادي واستدامة النشاط العقاري.

وفي دبي، تكتسب هذه المعادلة زخماً أكبر، بعدما نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للعيش والعمل والاستثمار.

ولا يتوقف أثر النمو السكاني عند شراء أو استئجار المنازل، بل يمتد إلى مختلف مكونات الاقتصاد. فكل أسرة جديدة تستقر في دبي ترفع الطلب على التعليم والتجزئة والرعاية الصحية والترفيه، ما يشجع الشركات على التوسع وافتتاح فروع جديدة، ويولد بدوره طلباً إضافياً على المكاتب والعقارات التجارية، لتتشكل دورة نمو متكاملة يكون القطاع العقاري أحد أبرز المستفيدين منها.

ولعل ما يميّز دبي أن نموها السكاني أصبح انعكاساً لمسيرة تنموية متواصلة عزّزت مكانتها بين أكثر المدن جذباً للمواهب والاستثمارات. ومع كل مقيم يختار دبي للعيش وبناء مستقبله، تتسع قاعدة الطلب وتزداد قوة السوق، لأن الإنسان يبقى المحرك الحقيقي للمدن، والسكان هم الأساس الذي تُبنى عليه استدامة القطاع العقاري ونموه.

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