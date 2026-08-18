وماذا بعد زلاتكو؟

بعد الإعلان رسمياً عن تعيين الكرواتي زلاتكو مدرباً لمنتخبنا الوطني وتكليف مواطنه إيغور بيشكان بقيادة «الأبيض الأولمبي» بات واضحاً أننا أمام خطوة ربما تكون إيجابية، إذ ما كان العمل متكاملاً ومبنياً على الصبر والنفس الطويل، لأنه من الصعب جداً أن تكون النتائج فورية في عالم كرة القدم.

كثير من النقاد اتفقوا على أن زلاتكو يعرف كرة القدم الإماراتية بشكل جيد، بحكم خبرته السابقة مع نادي العين، لكنه الآن يأتي في ظل ظروف مختلفة تماماً وأمام خيارات عديدة، ليس كما كانت في السابق، وبالتالي فهو بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة النهج الجديد للكرة الإماراتية، والتعامل مع الإضافات الجديدة حتى يتمكن من الوصول إلى التوليفة المناسبة.

ربما يكون زلاتكو أقل فنياً مقارنة بكثير من المدربين السابقين الذين أشرفوا على منتخبنا الوطني، إلا أن الكرواتي يمتاز بالهدوء والقبول ومعرفة التعامل مع الضغوط التي حوله، وهو أمر مهم للغاية مكّنه من الاستمرار لفترة طويلة مع منتخب بلاده، وجعله يخرج بصورة جيدة في تجاربه السابقة حتى وإن لم ينجح في اللحظات الحاسمة والمهمة.

ومن خلال ردوده في المؤتمر الصحافي الخاص بتقديمه، أكد المدرب أن الهدف الأول هو قيادة المنتخب إلى كأس العالم 2030، لكن في الوقت ذاته، يجب عليه الحذر من بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا المقبلتين، لأن الشارع الرياضي بحاجة إلى استعادة الثقة تجاه «الأبيض».

والمعضلة الرئيسة التي سيعانيها زلاتكو هي كيفية الوصول إلى الانسجام المطلوب والتوليفة المناسبة، في ظل ضيق الفترة الزمنية وكثرة الخيارات المطلوبة، لذلك فالمنطق يقول إننا يجب أن نصبر على المشروع الجديد وننظر إلى نتائجه بعيدة المدى.

كنا نأمل فقط أن يحصل «الأبيض» على العديد من التجمعات بعيداً عن الاكتفاء بأيام «الفيفا» قبل كأس آسيا تحديداً، كما كنا نفعل في السابق بعدما تأكدنا تماماً أن أنديتنا لا تساعد في بناء مستقبل اللعبة، وعملها لا يفيد منتخباتنا. لكن للأسف ضغط المسابقات المحلية والمشاركات القارية لفرقنا حال دون ذلك. وستبقى المسؤولية على عاتق زلاتكو الذي يجب عليه مسابقة الزمن، لأنه وكما ذكرت سابقاً، بلغ الأمر مبلغه بالنسبة للجماهير، ولن ترضى بمشاركة بيضاء فقط في خليجي وكأس آسيا.

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