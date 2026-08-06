مستقبل أسواق العمل

اتجاهات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي أصبحت تتشكل بسرعة غير مسبوقة، فالرسالة الأساسية اليوم واضحة: المرونة لم تعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان القدرة التنافسية للدول، ويشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مدفوعاً بتطورات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات الضخمة، ولم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل أصبح شريكاً في اتخاذ القرار وإدارة العمليات وتطوير الخدمات والاستغناء عن العنصر البشري.

وفي الوقت الذي تزداد الحاجة إلى هندسة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وتطوير الأنظمة الذكية، أصبحت هذه المهارات العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، وتحدد قدرة الدول على المنافسة في الأسواق العالمية، فالأتمتة تحل محل المهام المتكررة، وهذا يدفع القوى العاملة نحو وظائف تتطلب مهارات تحليلية وإبداعية وتفاعلية، مثل مدربي الذكاء الاصطناعي، وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومصممي تجارب الواقع الافتراضي والمعزز، ومحللي بيانات السلوك البشري، وهي وظائف لم تكن موجودة قبل خمس سنوات، وهي اليوم من أكثر المجالات نمواً.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما السياسات المرنة لضمان جاهزية سوق العمل، والانتقال من «إدارة الوظائف» إلى «تدوير المهارات والكفاءات»؟

أولاً: إعادة تصميم التعليم، وتعزيز التعليم التطبيقي القائم على المشاريع، وبناء شراكات بين الجامعات وشركات التكنولوجيا العالمية.

ثانياً: برامج إعادة تأهيل مستمرة، ومنصات رسمية معتمدة، تقدم دورات قصيرة مكثفة، وشهادات مهنية، وتدريباً عملياً للطلبة في سوق العمل، الهدف منه ليس توظيف اليوم، بل توظيف الغد.

ثالثاً: استثمار المواهب والخبراء، وحوافز للشركات التي توظف متخصصين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مجتمعات بحثية داخل المدن الذكية.

رابعاً: دعم ريادة الأعمال التقنية من خلال حاضنات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وصناديق تمويل للمشاريع الناشئة، ومنصات حكومية لتجربة حلول الشركات الناشئة داخل المؤسسات الحكومية نفسها.

خامساً: تبني سياسات سوق عمل مرنة بعيداً عن أنظمة وقوانين صممت بعقلية القرن الماضي.

لا شك في أن الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، تملك كل مقومات سوق عمل تنافسية مستقبلية، فهنا الرؤية، والبنية التحتية، والشجاعة لاتخاذ القرار، فالاستثمار القادم ليس في النفط ولا في العقار.. الاستثمار القادم هو في «الإنسان المرن» وسوق عمل تنافسية.

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