نأمل أن تستفيد الكرة الإماراتية من النجوم الموجودين لدينا، سواء كمدربين على مستوى الأندية أو اللاعبين وكذلك المقيمين بشكل دائم، والذين جاءوا إلى هنا بعد اعتزالهم، عقب مسيرة طويلة في الملاعب العالمية.

وتقوم الأندية الجديدة بعمل ضخم سنرى نتائجه في المستقبل، وذلك باستقطاب أفضل نجوم اللعبة، والاستعانة بهم كخبراء أو مدربين، وكذلك التعاقد مع لاعبين من الوزن الثقيل، مثلما فعل يونايتد إف سي مع الإيطالي أندريا بيرلو الذي قاد الفريق إلى دوري المحترفين، وكذلك بلغ معه نصف نهائي كأس رئيس الدولة في الموسم المنصرم.

كما أعلن نادي غلف يونايتد تعاقده مع الإسباني أندريس إنييستا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، علماً بأن النجم السابق لبرشلونة فضّل الإقامة لدينا بعد تجربته كلاعب مع نادي الإمارات، وعمل على استخراج الرخص التدريبية، ووجد بشكل متواصل في الدورات والورش التي كان ينظمها اتحاد الكرة.

وغير بيرلو وإنييستا يوجد العديد من النجوم الآخرين، بعضهم كلاعبين، أمثال الإيطالي ماريو بالوتيلي، وآخرون كمقيمين بشكل دائم، والذين جاءوا إلى هنا بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية، والأمر ليس متعلقاً فقط بنجوم كرة القدم، بل بمختلف الألعاب الرياضية الأخرى.

لذلك علينا أن نستغل وجود هؤلاء النجوم، ونعمل على الاستفادة من خبراتهم من أجل تطوير كرة القدم لدينا، لأنهم اندمجوا في المجتمع، وأصبحت لديهم دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة باللعبة الشعبية الأولى.

وفي الوقت ذاته يجب أن نعترف بأن لدى أنديتنا مشكلة أيضاً في اكتشاف المواهب، لأن هناك العديد من الأسماء اللامعة التي نجحت في أوروبا مرت عبر الإمارات، والبعض لم يجد فرصته أيضاً، فعلى سبيل المثال يان ديوماندي الذي بات على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة ضخمة من لايبزيغ، علماً بأن اللاعب العاجي كان موجوداً في الإمارات سابقاً.

التجربة التي تقوم بها الأندية الاستثمارية يجب أن تستفيد منها فرقنا الأخرى، وهذا التحول سواء طال الزمن أم قصر سيكون علامة فارقة في العديد من الأمور التي كانت تحد من تطور اللعبة، مثل ارتفاع أسعار اللاعبين بطريقة غير منطقية، وصولاً إلى كثرة الخيارات السيئة على مستوى الأجانب، أو ما يسمى باللاعب المقيم.

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